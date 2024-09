Aeropuerto de Charleroi cancela todos los vuelos del viernes por extensión de huelga de trabajadores de tierra

El aeropuerto de Charleroi, en el sur de Bélgica, ha anunciado la cancelación de todos los vuelos programados para este viernes debido a la extensión de la huelga de trabajadores de tierra que tiene paralizado por segunda jornada seguida el aeropuerto. En un comunicado, el gestor del aeropuerto de Charleroi señala que debido a la huelga sindical conjunta de este viernes todos los vuelos quedan anulados y pide a los pasajeros que no acudan a las instalaciones del aeródromo. "Lamentamos el impacto de estas acciones y pedimos disculpas por las molestias causadas", subraya. La acción sindical comenzó este jueves afectando a la totalidad de las operaciones aéreas previstas, con unos 200 vuelos cancelados y 30.000 pasajeros que se quedaron en tierra. La huelga que afecta a la gestión de equipajes, la facturación o repostaje de aviones se mantiene este viernes después de que no llegaran a buen puerto las negociaciones entre sindicatos y dirección del aeropuerto, que contaban con la participación de la ministra valona encargada de Aeropuertos, Cécile Neven. Desde la autoridad aeroportuaria critican que la huelga es "salvaje" y no respeta el preaviso presentado por los sindicatos el pasado 4 de septiembre y que da 15 días de margen para realizar los paros. Por su lado, los sindicatos han tildado de "histórico" el seguimiento de la huelga e insisten en denunciar el hacinamiento y la presión sobre las condiciones de trabajo.

