Enrique Santiago pide a Venezuela no caer en las "provocaciones" de la derecha y mantener las relaciones con España

El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha pedido a las instituciones venezolanas, después de que el presidente de la Asamblea Nacional venezolana Jorge Rodríguez haya amenazado con romper relaciones diplomáticas con España, a no caer en las "provocaciones" de PP y Vox, que solo buscan "enturbiar", y mantener los vínculos que mantienen ambos países. En este sentido, ha calificado de "error" la aprobación en el Congreso de la iniciativa para instar al reconocimiento como presidente de Venezuela del líder opositor Edmundo González, y ha acusado a la derecha de querer "destrozar" las relaciones con el país iberoamericano. Y cuestionado sobre el encuentro esta mañana entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el líder opositor, ha manifestado simplemente que desconoce la agenda del Jefe del Ejecutivo. Así lo ha trasladado a los medios de comunicación a las puertas de los juzgados madrileños de Plaza Castilla, donde ha ratificado en calidad de secretario general del PCE la denuncia de la formación contra el presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne, por un presunto delito de odio por romper una foto de las víctimas del franquismo conocidas como las 'Rojas del Molinar'. Para Santiago, en España ya se han dado dos declaraciones institucionales de reconocer como presidentes de Venezuela, primero a Juan Guaidó en 2019 y ahora a González, que no tienen efecto jurídico pero "políticamente causan daño a los intereses de España", también en el plano comercial y empresarial. En contraposición a la actitud de la oposición, Santiago ha confrontado que hasta la fecha la comunidad internacional está siendo "sumamente prudente" tras las elecciones venezolanas y demanda respetar la institucionalidad del país. HAY QUE RESPETAR LA INSTITUCIONALIDAD DEL PAÍS Al respecto, ha detallado que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha pedido al Consejo Nacional Electoral que muestre, a la mayor brevedad posible, los soportes de los resultados electorales y este organismo ha dicho que va a hacerlo. Por tanto, ha opinado que es "muy peligroso no solamente entrar a reconocer un presidente u otro presidente" sin la publicación de lo que en España se denominan actas electorales, sino también "desconocer" la institucionalidad de Venezuela por parte de la derecha. Es más, ha criticado en alusión a PP y Vox que su actuación se "desacredita a sí misma" y que no les importa en "nada" la situación de Venezuela, dado que solo buscan el "sabotaje" de las relaciones con un país "hermano" e importante para España, tanto por "cercanía histórica" como por las relaciones económicas y comerciales. En esta línea, ha denunciado que la crisis en el país es una nueva "excusa" de la campaña "permanente" del PP contra Venezuela, para prometer que su espacio político se afanará para que las relaciones entre España y Venezuela mantengan la normalidad propia de dos "países hermanos".

Compartir nota: Guardar Nuevo