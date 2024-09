VÍDEO: Casi mil venezolanos se congregan frente al Congreso para reivindicar la victoria de la oposición

En torno a un millar de personas se han concentrado este martes por la tarde frente al Congreso de los Diputados, en Madrid, para reivindicar la victoria de la oposición venezolana y su candidato, Edmundo González, en las últimas elecciones presidenciales en el país sudamericano, celebradas a finales de julio. Ataviados con banderas venezolanas, banderas, gorras y pancartas reivindicativas, en torno a mil personas, según datos de Delegación de Gobierno facilitados a Europa Press, se han reunido para clamar por la victoria de González. "Se nota, se siente, Edmundo presidente", han vitoreado los asistentes en repetidas ocasiones, a la par que han clamado por la libertad y han catalogado al actual presidente venezolano, Nicolás Maduro, como un "dictador" y "asesino". La concentración ha sido impulsada por María Corina Machado --elegida candidata de la oposición en las primarias, aunque más tarde inhabilitada por la Justicia venezolana-- y otros destacados disidentes, como Leopoldo López, el exdiputado Henrique Otero o el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma. Mientras decenas de opositores se concentraban frente a las puertas del Congreso, en el hemiciclo se debatía la iniciativa del PP --que se votará el miércoles-- que busca que el Ejecutivo español reconozca a González como ganador y nuevo presidente venezolano, así como una condena al régimen de Maduro. De hecho, los organizadores de la concentración han aprovechado la ocasión para incidir en que, con la propuesta debatida en el Congreso, "España tiene la oportunidad de ponerse de lado del pueblo de Venezuela". "Aquí en el Congreso se está votando un proyecto de no ley con el objetivo de reconocer el triunfo del pueblo venezolano", han añadido los organizadores, confiando en que el próximo 10 de enero, González asumirá la Presidencia de Venezuela y la Jefatura de las Fuerzas Armadas. Venezuela celebró el pasado 28 de julio unas elecciones presidenciales en las que, según las autoridades, Maduro se hizo con la victoria con poco más del 51 por ciento de los votos, si bien es cierto la oposición reivindicó rápidamente su triunfo. Las tensiones no hicieron más que ir en aumento en Venezuela, especialmente en los primeros días tras las elecciones. Mientras tanto, desde el extranjero también aumenta la presión sobre Maduro a medida que las comunidad internacional insiste en la necesidad de revisar y publicar las actas electorales y que el oficialismo demuestre transparencia y evidencias de su victoria. LEOPOLDO LÓPEZ DICE QUE GONZÁLEZ "ASUME SU RESPONSABILIDAD COMO PRESIDENTE" Al término del debate en el Congreso de los Diputados, los principales líderes opositores detrás de la protesta han acudido a la concentración para agradecer a los asistentes. Entre estas figuras ha destacado la presencia de Leopoldo López, quien ha asegurado que González está comprometido con su papel como "presidente electo". "La dictadura busca sembrar dudas, ha desplegado su maquinaria, tratando de sembrar la duda de que Edmundo claudicó en la lucha, pero no: Edmundo asume su responsabilidad", ha dicho. González ha sido cuestionado desde finales de julio por el oficialismo por apenas haber comparecido tras las elecciones. El candidato opositor tan solo se ha pronunciado en cartas y todavía no ha ofrecido declaraciones. "El camino para la juramentación el 10 de enero no es una línea recta", ha abundado López, quien ha evidenciado que uno de esos escollos es, precisamente, el hecho de que González haya tenido que abandonar Venezuela y poner rumbo a España y "unirse a la diáspora". Sin embargo, considera que esta situación facilitará que González pueda mostrar a los "países democráticos" la situación por la que atraviesa Venezuela. Finalmente, López ha dedicado unas palabras de agradecimiento a la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, también presente en el acto. "Es una mujer que desde hace muchos años nos ha acompañado en nuestra lucha", ha señalado un López que ha incidido en que "la lucha" venezolana en España la "lidera" Álvarez de Toledo, mientras que en territorio venezolano lo hace la propia Machado. Por último ha tomado la palabra el coordinador de la campaña opositora en España, José Antonio Vega, quien ha recordado que España "dio la bienvenida" el pasado domingo a González, pero ha expresado su deseo de que a partir de enero sea el propio líder quien, como presidente de Venezuela, dé la bienvenida en el país a todos aquellos que se han visto obligados a emigrar en los últimos años. "Eso va a ocurrir", ha sentenciado. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/903567/1/venezolanos-piden-reconocimiento-internacional-edmundo-gonzalez TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

