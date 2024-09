Marlaska responde a Vox sobre política migratoria: "Lo que nunca hará este Gobierno es mandar al Ejército"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido una política migratoria "humanitaria" frente a las "deportaciones masivas" o "el envío de las fragatas de la Armada que proponen otros". "Lo que nunca hará este Gobierno es utilizar el fenómeno migratorio para sembrar odio y provocar el enfrentamiento social. Lo que tampoco hará este Gobierno es abandonar a los más vulnerables en el mar en situaciones evidentemente difíciles. Lo que nunca hará este Gobierno es mandar al Ejército, no sabemos a qué, pero nos lo podemos suponer", ha asegurado Grande-Marlaska durante la sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados. Así se ha pronunciado el ministro en respuesta a la pregunta de la diputada de Vox María José Rodríguez de Millán que le ha planteado "qué hay que hacer para luchar contra la inmigración ilegal". La diputada de Vox ha puesto en valor que "en Italia la inmigración ilegal ha descendido un 65% gracias a las políticas de la señora (Giorgia) Meloni". "De manera que deportación inmediata para todo el que entre ilegalmente, control de las fronteras y lucha contra las mafias del tráfico de personas. Todo lo que nos sea hacer esto será jugar con la seguridad de los españoles en base a unos absurdos cálculos electorales", ha afirmado. Por su parte, el ministro ha respondido que frente a la "xenofobia y racismo", el "Gobierno de coalición progresista seguirá haciendo una política migratoria humanitaria con respeto al derecho internacional y luchando contra las mafias que trafican con los seres humanos, salvando vidas, trabajando sobre el terreno, evitando el 40% de las salidas irregulares". Asimismo, ha acusado a Vox de difundir "el bulo, la mentira, la alarma social" y de crear "el enfrentamiento entre españoles" porque, según ha remarcado Grande-Marlaska, "la migración no tiene ni genera un problema de seguridad" en España y "solo" lo consideran un problema "4 de cada 100 españoles". Además, el ministro de Interior ha enfatizado que "la política migratoria de España es reconocida en el conjunto de Europa" y es "reconocida públicamente por la señora Meloni" y ha comparado los datos de España con otros países. "Le diré que en Italia a día de hoy han entrado 42.000 personas en este año 2024, en España 35.000", ha zanjado Grande-Marlaska. Por su parte, la diputada de Vox ha acusado al Gobierno de "falsa solidaridad" y ha alertado de que España vive "una inmigración absolutamente descontrolada". "En junio de 2018 ustedes empezaron utilizando el barco del Aquarius para colgarse la medalla de la falsa solidaridad. Ese fue el inicio de todo lo que vino después. Una inmigración ilegal absolutamente descontrolada que ustedes utilizan como base electoral porque donde hay ilegales ustedes ven votantes", ha criticado. Ante esta situación, la diputada de Vox ha recordado que su partido defiende "que hay que deportar a quien entre ilegalmente". "Y el tiempo, e incluso ustedes, lamentablemente, también nos han tenido que dar la razón con el tiempo", ha subrayado, haciendo referencia a las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando defendió la expulsión de migrantes irregulares. "De manera que cuando ustedes hablan de deportaciones resulta que es solidaridad y cuando lo decimos nosotros resulta que es xenofobia. Todo el que venga a España lo tiene que hacer de forma ordenada y legal. No es racismo, es sentido común. Decir que todo el que venga a España tiene que hacerlo conforme a las necesidades del mercado laboral y exigir la prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales no es racismo, es justicia", ha insistido, añadiendo que la migración en España "es un problema social, cultural y, por supuesto, económico".

Compartir nota: Guardar Nuevo