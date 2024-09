El hielo marino antártico se hunde a un nuevo mínimo invernal

Por segundo invierno consecutivo, la extensión del hielo marino antártico ha sido excepcionalmente inferior a la media y acaba de establecer un nuevo mínimo histórico para esta época del año. El 7 de septiembre, la extensión del hielo marino alcanzó solo 17,0 millones de kilómetros cuadrados, en comparación con la extensión más baja en invierno anterior el mismo día en 2023 de 17,1 millones de kilómetros cuadrados. La normal a largo plazo para esta fecha es de 18,4 millones de kilómetros cuadrados. A lo largo de 2024, los científicos del Australian Antarctic Program Partnership (AAPP) han estado monitoreando la extensión del hielo marino, después de que la cobertura de hielo marino del año pasado estuviera en los niveles más bajos desde que comenzaron los registros satelitales. El doctor Will Hobbs, científico de la AAPP, con sede en la Universidad de Tasmania, dijo en un comunicado que el mínimo estacional récord es una indicación más de que el sistema de hielo marino alrededor de la Antártida está cambiando a un nuevo estado. "En 2023, el extremo invernal superó las expectativas de todos, no solo por su gran magnitud, sino porque es la época del año equivocada. En invierno, el océano debería estar helado". "Si bien el hielo marino del verano de 2024 estuvo en gran medida dentro de la variabilidad 'normal', este invierno hemos visto nuevamente fluctuaciones caóticas similares al año pasado, que ahora producen el extremo invernal más bajo registrado", dijo. "En escalas de tiempo cortas (de meses a años), la atmósfera es el principal impulsor de la variabilidad regional en el hielo marino antártico. Lo que es diferente ahora es que las temperaturas más cálidas del Océano Austral realmente están teniendo un impacto en el hielo marino". "La gran pregunta es si ese calentamiento del océano es solo un accidente o está relacionado con el cambio climático. Tener dos eventos extremos de este tipo seguidos es como sacar dos dobles seises seguidos: ¿cuántos dobles seises necesitas para empezar a pensar que los dados están cargados?" "Sabemos que los últimos dos años han sido los más cálidos registrados en el planeta, con temperaturas globales de más de 1,5 °C por encima de las preindustriales durante períodos prolongados. Este calentamiento global ahora se refleja en los océanos alrededor de la Antártida y es probablemente un factor importante en la continuidad de los niveles récord de hielo marino", dijo el Dr. Hobbs. Todos los días, el Dr. Phil Reid del Bureau of Meteorology (una agencia asociada de la AAPP) traza datos satelitales del NSIDC (National Snow and Ice Data Center) de EEUU en la Universidad de Colorado. "Aunque todavía es demasiado pronto para decir si el hielo marino invernal ha alcanzado su máximo este año, es sorprendente que la extensión haya vuelto a bajar tanto, casi como si se estuviera disuadiendo al hielo marino de crecer", dijo el Dr. Reid. El 7 de septiembre, la extensión del hielo marino alcanzó solo 17,0 millones de kilómetros cuadrados, en comparación con la extensión más baja en invierno anterior el mismo día en 2023 de 17,1 millones de kilómetros cuadrados. La normal a largo plazo para esta fecha es de 18,4 millones de kilómetros cuadrados. "Realmente apenas estamos comenzando a comprender los efectos sobre nuestro tiempo y clima de la cobertura de hielo marino regionalmente baja, combinada con temperaturas oceánicas mucho más cálidas de lo normal. "Por ejemplo, estudios recientes sugieren que la reducción de la extensión del hielo marino puede conducir a un aumento en la ocurrencia y duración de extremos húmedos en verano en Australia y, a la inversa, períodos más largos de días secos durante el invierno. "Se cree que las interacciones entre el océano y la atmósfera, inducidas por la pérdida de hielo marino en la Antártida, son las que impulsan estos cambios. "También hay características clave del hielo marino que no podemos medir con especial precisión, como su espesor. Es posible que parte del hielo marino que se observa este año sea bastante delgado, más delgado que el promedio, y vulnerable a las perturbaciones atmosféricas. "Es una laguna en el conocimiento de nuestro entorno de hielo marino que debemos llenar, porque nuestros entornos polares están cambiando rápidamente", dijo el Dr. Reid.

Compartir nota: Guardar Nuevo