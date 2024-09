Detenidos 60 marroquíes por difundir vídeos que incitan a entradas masivas en Ceuta

La Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN), o policía marroquí, ha informado este miércoles de la detención de 60 personas entre Tánger y Tetuán, sospechosas de participar en la "fabricación y difusión" de "noticias falsas" en redes sociales que instigan a la organización de "operaciones masivas de inmigración ilegal", según ha informado el Cuerpo a través de su cuenta de la red social X. Vídeos de Tik Tok de jóvenes marroquíes que incitan a cruzar a nado el espigón del Tarajal en los próximos días --en concreto, el domingo 15 de septiembre-- han hecho saltar las alarmas. Por motivos de seguridad, la Delegación del Gobierno en Ceuta ha eludido confirmar si habrá o no un despliegue extraordinario, pero fuentes policiales han confirmado a Europa Press que permanecerán "atentos". Según ha podido saber Europa Press, las autoridades españolas en la ciudad autónoma estarán "precavidas" ante la posibilidad de que se intensifiquen las entradas durante el fin de semana. Las múltiples detenciones en Marruecos y el refuerzo del control fronterizo en el país vecino han permitido que el asunto del cruce masivo no sea la principal preocupación de los Cuerpos. Entre los arrestados en Marruecos se hallan también menores de edad. Las detenciones se han llevado a cabo entre los días 9 y 11 de septiembre, según ha informado el medio local Press Tetuán, según el cual los implicados han sido sometidos a procedimientos de investigación judicial para esclarecer los hechos. Una de las 'fake news' que ha circulado por redes sociales aludía a un supuesto traslado masivo desde el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta hasta la península. La Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma ha desmentido la información, que "en absoluto responde a la realidad". "Los mecanismos de traslado a la península de los migrantes que han accedido a Ceuta de forma irregular se están llevando a cabo con los mismos criterios con los que se trabaja de forma habitual", han creído necesario clarificar desde la institución. La Delegación liderada por la socialista Cristina Pérez ha explicado que "no se han previsto mecanismos extraordinarios o distintos a los formalmente establecidos para mantener los recursos propios en números asumibles". Han agradecido la "labor de control fronterizo" desplegada en Marruecos "para lograr normalizar la situación de presión migratoria que se ha vivido en las últimas semanas". "Dicha labor se ha materializado con refuerzos humanos y materiales, así como en persecución de mensajes vertidos en RRSS en los que se incitaba a migrar de forma irregular utilizando para tales efectos bulos e informaciones falsas", han concluido. EL 15 DE SEPTIEMBRE Varios usuarios de Tik Tok han publicado numerosos vídeos mientras pasean por el paseo marítimo de Castillejos (Fnideq), desde donde muestran las costas de Ceuta y proponen una reunión masiva para el próximo domingo 15 de septiembre. Algunos de los vídeos han superado el millón de visualizaciones, los 8.000 'Me gusta' y los 700 comentarios. "Nos vemos en Fnideq", afirma alguno de los 'tiktokers' en publicaciones acompañadas de música árabe y emoticonos de nadadores. Además de los vídeos grabados antes de cruzar, son numerosas las personas migrantes que relatan sus experiencias una vez en territorio español a través de sus redes sociales. Algunos de ellos son menores que se graban en la playa o en el interior de las instalaciones habilitadas por el Gobierno local para la acogida de niños. El mes de agosto ha sido histórico en la ciudad autónoma con respecto al número de entradas irregulares de menores migrantes. En total, según cifras oficiales, consiguieron acceder a Ceuta 318 niños solos. Hasta este martes, el número de niños tutelados por la Ciudad se encontraba en los 526, lo que supone una sobreocupación que roza el 500 por ciento. Desde entonces, las autoridades marroquíes han aumentado el control e, incluso, han instalado decenas de vallas para dificultar el acceso a la playa de Castillejos. Por el momento las entradas, aunque siguen a diario, han disminuido con respecto al mes de agosto.

Compartir nota: Guardar Nuevo