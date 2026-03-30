RTVE alerta del "intento de tutela" del PP tras su anuncio de impulsar una comisión de investigación en el Senado

Las tensiones institucionales y políticas en torno a la radiotelevisión pública han aumentado conforme nuevas voces han planteado dudas sobre el futuro y la autonomía de RTVE. Según informó RTVE este lunes en un comunicado oficial, la propuesta de crear una comisión de investigación en el Senado impulsada por el Partido Popular (PP) representa un intento de "tutela" sobre el servicio público y pone en cuestión la libertad editorial que, de acuerdo al Reglamento Europeo 2024/1083, debe garantizarse a los medios de titularidad estatal. Esta advertencia de la Corporación se difundió tras conocerse la iniciativa parlamentaria, que ha suscitado debate y reacciones encontradas entre distintas formaciones y organismos.

El medio RTVE detalló que la solicitud del PP se enfoca en poner bajo escrutinio la gestión y la actual línea informativa de la corporación, objetivo que —según el comunicado— entra en conflicto con las exigencias europeas sobre la independencia de los medios públicos. RTVE citó textualmente el artículo 4.2 de la normativa de la Unión Europea, que prohíbe la interferencia o influencia de autoridades estatales o reguladores sobre las decisiones editoriales y políticas informativas de los proveedores públicos. Desde la entidad subrayaron que la intervención de la Cámara Alta podría ejercer una presión disuasoria sobre el trabajo periodístico y recordaron la existencia de mecanismos de control como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión de Control Mixta, instrumentos que, según RTVE, ya supervisan adecuadamente la labor de los profesionales y las decisiones corporativas.

El comunicado, citado por RTVE, señala que sustituir los canales regulatorios actuales por una comisión parlamentaria supondría "una forma de juicio político" al trabajo de los equipos internos y añade que estas comisiones pueden convertirse en "un tribunal de medios" que evalúe el contenido editorial con criterios ajenos a los estándares de la profesión periodística. Además, la corporación ha manifestado preocupación por recientes posturas políticas que ponen en duda la existencia misma de la entidad, señalando que tales planteamientos no tienen precedentes en etapas anteriores de la democracia y representan "una amenaza directa" al servicio prestado a la ciudadanía.

La declaración de la radiotelevisión pública se refirió a la disparidad en el trato hacia la RTVE respecto a otras radiotelevisiones públicas de distintos territorios, donde —apuntó el comunicado— también se denuncian deficiencias en el servicio sin que se impulsen medidas similares. RTVE cuestionó la motivación última de la iniciativa y se preguntó si la intención real es mejorar el servicio o si responde a consideraciones políticas.

Por su parte, la portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, anunció el lunes el impulso de la comisión de investigación para abordar lo que describió como "corrupción directiva, financiera y patrimonial" dentro de RTVE. De acuerdo con declaraciones recogidas por RTVE, García responsabilizó al presidente de la corporación, José Pablo López, de "ocultación y minimización" de información relacionada con casos de corrupción supuestamente vinculados al entorno del jefe del Gobierno. Añadió que, en opinión de su grupo, la cadena pública ha dejado de cumplir su función de servicio general para transformarse en un canal "a medida" de Pedro Sánchez, señalando un deterioro tanto en calidad informativa como en reputación institucional.

La reacción del grupo socialista en el Senado se produjo de inmediato. El secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en la cámara alta, Alfonso Gil, aseguró según publicó RTVE que la comisión "nace muerta", basándose en los últimos resultados económicos y de audiencia presentados por la corporación pública. Gil indicó que la iniciativa responde a tácticas de "filibusterismo institucional" que, según su punto de vista, buscan el enfrentamiento político. También destacó el reciente cierre del ejercicio fiscal 2025 con un superávit de 55.670.000 euros, resultado aprobado por el Consejo de Administración de RTVE con mayoría absoluta y contrastante con las pérdidas cercanas a los 13 millones registradas el año anterior. Según consignó RTVE, estos fondos serán destinados a las reservas de la corporación para cubrir posibles contingencias futuras, tal como explicó el presidente José Pablo López en su más reciente comparecencia parlamentaria.

La controversia en torno a la creación de la comisión llega en un momento donde la polarización política ha elevado la fiscalización institucional sobre los medios públicos. RTVE remarcó que las actuales discusiones exceden la simple crítica al modelo de funcionamiento y se adentran en la viabilidad de los servicios audiovisuales bajo mandato público. Además, advirtió que este clima puede inhibir el ejercicio profesional y convertirse en un precedente para la injerencia política en otras regiones, afectando potencialmente a numerosas redacciones y equipos periodísticos fuera de la capital.

Finalmente, el debate en torno a la autonomía de RTVE dentro del actual contexto normativo europeo se ha convertido en un nuevo campo de discusión sobre la función del periodismo público y sus límites en relación con el poder legislativo. La referencia reiterada al artículo 4.2 del Reglamento Europeo forma parte central de los argumentos institucionales, mientras los grupos políticos mantienen su desacuerdo sobre la naturaleza y finalidad real de la iniciativa propuesta en el Senado, según reiteraron tanto RTVE como los portavoces de los partidos implicados.