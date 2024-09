OnePlus lanzará su nuevo buque insignia el próximo mes de octubre con chips de última generación personalizados

OnePlus ha anunciado que lanzará en octubre su próximo 'smartphone' buque insignia, que se espera que sea el OnePlus 13, y que llegará con la "última generación de chips insignia" desarrollados con tecnología personalizada para ofrecer un alto rendimiento. La tecnológica china ha trabajado en el desarrollo de su nuevo 'smartphone' buque insignia, que contará con "tecnología de rendimiento exclusiva" gracias a la potencia de los nuevos chips con los que estará equipado. Así lo ha dado a conocer el presidente de OnePlus, Li Jie Louis, a través de una publicación en la red social china Weibo, donde ha confirmado el lanzamiento de su nuevo 'smartphone', que se espera que sea el OnePlus 13, y ha adelantado que integrará "la última generación de chips insignia que se lanzará el próximo mes". Siguiendo esta línea, según ha explicado Li Jie Louis, el nuevo procesador se ha combinado con tecnología exclusiva de OnePlus, para lo que la tecnológica "ha estado profundamente involucrada en la pista de rendimiento". Como resultado, la plataforma móvil dispondrá de una arquitectura de doble núcleo desarrollada exclusivamente por OnePlus para lograr "un rendimiento integral". De hecho, la compañía ha adelantado que, con esta tecnología, se podrá jugar a títulos como Genshin Impact a 120 FPS. "Este chip insignia, combinado con la tecnología exclusiva de OnePlus, no solo representa el rendimiento y el rendimiento de juego más potentes, sino que también ofrece muchas experiencias exclusivas", ha sentenciado Li Jie Louis. Con todo ello, OnePlus compartirá todas las novedades sobre su nuevo 'smartphone' buque insignia y el procesador que integra en octubre. Aunque OnePlus no ha desvelado el fabricante de esos cprocesadores, sí ha mencionado que están diseñado por "un equipo estrella que una vez diseñó procesadores para PC que hicieron época". OTRA CITA EN OCTUBRE La de OnePlus no es la única cita en octubre. El fabricante de procesadores Qualcomm también tiene previsto presentar en octubre su nuevo chip para móviles actualizado Snapdragon 8 Gen 4, en el marco de su conferencia anual Snapdragon Summit. Este procesador contará con la unidad de procesamiento (CPU) "supercargada" Oryon y con una unidad de procesamiento neuronal (NPU) evolucionada para impulsar tareas de Inteligencia Artificial (IA).

Compartir nota: Guardar Nuevo