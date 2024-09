Israel describe como "no intencionada" la muerte de activista de EEUU tiroteada por militares en Cisjordania

El Ejército de Israel ha afirmado este martes que la muerte de una activista de Estados Unidos que murió la semana pasada tras recibir un disparo en la cabeza a manos de militares israelíes durante una protesta contra los asentamientos en Cisjordania fue "no intencionada" y ha agregado que el objetivo de los disparos era otra persona presente en la zona. "Los hallazgos indican que la civil resultó herida muy probablemente como resultado de un disparo indirecto y no intencionado que estaba destinado a un instigador", ha manifestado en un comunicado, en el que ha resaltado que "el incidente tuvo lugar durante una concentración violenta de decenas de palestinos sospechosos que quemaron neumáticos y lanzaron piedras contra las fuerzas". Asimismo, ha recalcado que la Policía está igualmente investigando la muerte de la joven, identificada como Aysenur Ezgi Eygi, de 26 años y ascendencia turca, y ha agregado que las conclusiones de sus pesquisas serán entregadas a la Fiscalía militar una vez que sean concluidas. La familia de la activista pidió a Washington que ordenara una "investigación independiente" argumentando que "dadas las circunstancias del asesinato de Aysenur, una investigación israelí no es adecuada", mientras que el Gobierno palestino condenó "firmemente" la "brutal ejecución" de la joven. Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, expresó el viernes la preocupación del Gobierno estadounidense por la "trágica muerte" de Eygi y confirmó que Washington se ha puesto en contacto con el Gobierno israelí para pedir más información al respecto y solicitar la apertura de una investigación. Las autoridades palestinas han cifrado en más de 690 los muertos y en cerca de 5.700 los heridos desde el 7 de octubre de 2023 --fecha de los ataques ejecutados contra Israel por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas-- por las operaciones de las fuerzas de Israel y los ataques por parte de colonos, que ya habían dejado una cifra récord de muertos en Cisjordania y Jerusalén Este en los meses de 2023 previos al 7 de octubre.

