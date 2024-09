El Gobierno palestino condena la "atroz masacre" de Israel en una "zona humanitaria" en Gaza

El Gobierno palestino ha condenado este martes la "atroz masacre" cometida por el Ejército de Israel en una zona designada como "segura" en el sur de la Franja de Gaza, que se ha saldado con la muerte de alrededor de 40 palestinos y con cerca de 60 heridos, según las autoridades del enclave, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). El Ministerio de Exteriores palestino ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que "este brutal ataque supone una escalada en la guerra genocida y el desplazamiento forzoso, como parte de una serie de continuas masacras perpetradas bajo la política oficial de Israel destinada a transformar Gaza en una tierra inhabitable". Asimismo, ha recalcado que "el fracaso de la comunidad internacional a la hora de aplicar el Derecho Internacional y los fallos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) están sirviendo de "incitación directa" a Israel para "seguir cometiendo más atrocidades" en el marco de su ofensiva contra la Franja. Por ello, ha indicado que "un alto el fuego inmediato es el único camino viable para proteger a los civiles palestinos y crear las condiciones necesarias para un acuerdo de intercambio de prisioneros", antes de incidir que la "inmunidad" de Israel "sólo da más tiempo a Israel y a sus líderes para seguir cometiendo asesinatos, limpieza étnica y desplazamientos forzosos de población". En esta misma línea se ha expresado Nabil abú Rudeina, portavoz del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, quien ha dicho que la "sangrienta masacre" en la zona de Al Mauasi, así como "las masacres diarias" por parte de Israel, ponen "en riesgo" a la región de Oriente Próximo. "Sin el apoyo sin precedentes a nivel político, militar y financiero por parte de Estados Unidos, los líderes de la ocupación no se hubieran atrevido a cometer estos crímenes y a violar todas las resoluciones internacionales y el Derecho Internacional con el asesinato de niños, mujeres y ancianos sin rendición de cuentas", ha argumentado. Abú Rudeina ha hecho hincapié en que "es momento de que Israel y la Administración estadounidense se den cuenta de que la región está al borde de una explosión total debido a sus políticas, que contravienen la voluntad y la legitimidad internacional", ha dicho, según ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA. De esta forma, ha remarcado que "estos crímenes sangrientos no darán seguridad y estabilidad a nadie" y ha agregado que estas acciones "aumentarán la resiliencia del pueblo palestino y su lucha para lograr libertad e independencia". Por último, ha solicitado a la comunidad internacional que "no permitan la continuación de estas masacres y actos absurdos, que han llevado a la región a una guerra interminable y que aumentarán la inestabilidad debido a las políticas de la ocupación, que han agravado la situación en toda la región". EL BOMBARDEO EN AL MAUASI La Defensa Civil de Gaza ha denunciado la muerte de 40 personas a causa del bombardeo israelí contra la "zona humanitaria" de Al Mauasi y ha especificado que "hay familias enteras desaparecidas bajo la arena". "Nuestros equipos no tienen el equipamiento necesario para hacer frente a la masacre", ha lamentado, según ha recogido el diario palestino 'Filastin', vinculado a Hamás. Asimismo, la oficina de prensa de las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, ha denunciado igualmente la "horrible masacre cometida por el Ejército de ocupación, que ha bombardeado tiendas de campaña de desplazados", al tiempo que ha señalado que hay decenas de personas desaparecidas, por lo que el balance de fallecidos podría aumentar en las próximas horas. Por su parte, el Ejército de Israel ha afirmado que el objetivo han sido altos cargos de Hamás y ha afirmado que entre los muertos figuran Samer Ismail Jader abú Daqa, jefe de la 'fuerza aérea' del grupo; Osama Tabash, jefe de vigilancia en los servicios de Inteligencia; y Aiman Mabú, otro alto cargo de la formación. Además, ha acusado a las autoridades gazatíes de exagerar la cifra de víctimas. En respuesta, Hamás ha rechazado las afirmaciones de Israel sobre la presencia de sus milicianos en Al Mauasi y ha asegurado que se trata de una forma de "justificar sus atroces crímenes". "Las afirmaciones del ejército fascista de ocupación sobre la presencia de elementos de la resistencia en el lugar de la masacre de Al Mauasi son una mentira flagrante con la que pretende justificar estos crímenes atroces", ha dicho. Israel lanzó una cruenta ofensiva contra la Franja de Gaza en respuesta a los citados ataques del 7 de octubre. Desde entonces, las autoridades gazatíes han registrado la muerte de más de 41.000 palestinos, a los que se suman más de 690 en Cisjordania y Jerusalén Este en acciones de las fuerzas de seguridad y ataques por parte de colonos israelíes.

