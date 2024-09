El 72,7% de los niños españoles están expuestos a olas de calor extremas, según Save the Children

El 72,7% de los niños españoles han sufrido olas de calor extremas en el último año y un 25,8% se han enfrentado a temperaturas sin precedentes, según un estudio de Save the Children. A nivel mundial, un total de 766 millones de niños estuvo expuesta a olas de calor extremo entre julio de 2023 y junio de 2024 (es decir, uno de cada tres). En el mismo periodo, 344 millones de niños y niñas experimentaron la temperatura más alta registrada en su localidad desde al menos 1980 (lo que equivale al 15% del total). Con respecto al periodo 2022/2023, el número de niños y niñas afectadas por olas de calor extremas casi se duplicó. A partir de esta investigación, la ONG hace un llamamiento a los gobiernos para que eliminen rápidamente el uso y la subvención de los combustibles fósiles y garanticen una transición justa y equitativa. Para realizar el estudio, Save the Children utilizó datos de satélite del Servicio de Cambio Climático de Copernicus y estimaciones de la población infantil mundial de WorldPop, alineadas con las Perspectivas de la Población Mundial 2022 de la Organización de Naciones Unidas (ONU). En la investigación, definió una ola de calor como tres días consecutivos con temperaturas superiores al percentil 99 de los últimos 30 años para un lugar específico. Los datos incluyen registros de olas de calor a partir del año 2000 y picos de temperatura sin precedentes en comparación con los registros de 1980-2023. A lo largo del texto, la organización ha incidido en que el mayor número de niños que sufrieron olas de calor se registró en el sur de Asia. Por zonas, Asia meridional registró el mayor número de afectados con 213 millones; seguida de Asia oriental y el Pacífico, con 129 millones; y África occidental y central, con 117 millones. En concreto, los países más afectados fueron Andorra, San Marino y Albania, donde el 100% de los niños sufrieron las consecuencias del calor extremo; mientras que en Tailandia fue el 97,5%; en Camboya, el 97,2%; y en Siria, el 88,7%. Sin embargo, por número de niños afectados, 170 millones de menores en India sufrieron las temperaturas extremas (el 39,5% del total de la población infantil); 38 millones lo hicieron en Bangladesh (el 71,5%); y 37 millones en Nigeria (33,7%). Por otro lado, el informe también recoge que el número medio de días de olas de calor en América Latina y el Caribe, y África Occidental y Central se duplicó con creces en comparación con los doce meses anteriores. La ONG ha señalado que el calor extremo está provocando un aumento de las hospitalizaciones infantiles y de la prevalencia de afecciones respiratorias en el mundo y un agravamiento de las desigualdades existentes y la inseguridad alimentaria. Además, ha indicado que afecta a la salud mental y al desarrollo general de los niños y niñas. "Los niños y niñas de todo el mundo están sufriendo olas de calor más intensas y frecuentes debido a la crisis climática. No solo pone en grave peligro su salud física y mental, sino también sus derechos como el de la educación", ha explicado Andrés Conde, director general de la ONG.

