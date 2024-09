Crónica del Hungría - España: 0-1

La selección española masculina de fútbol sub-21 ha vencido este martes por 0-1 en su visita a la de Hungría, con un solitario gol de Robert Navarro, y ha sellado de forma matemática su billete para la Eurocopa de la categoría que en 2025 se disputará en Eslovaquia. Los pupilos de Santi Denia afrontaron en el Széktói Stadion de Kecskemét su octavo partido del Grupo B en esta fase clasificatoria. Y hasta el descanso firmaron un monólogo con el balón, buscando una y otra vez a Samu Omorodion mediante centros desde cada banda. De nuevo el delantero del FC Porto ejercía como referente en ataque, al igual que el pasado viernes ante Escocia. Y de nuevo su desparpajo y su ambición no eran suficiente para poner en aprietos al guardameta rival, Krisztián Hegyi, que solventaba los problemas junto a su zaga. Pero en el minuto 21, un mal despeje al alimón entre Hegyi y uno de sus zagueros acabó en el borde del área a los pies de Navarro; sin pensárselo mucho, el centrocampista del RCD Mallorca se perfiló para ejecutar un derechazo raso que tocó en dos piernas por el camino. Esa pelota acabó en el fondo de las mallas húngaras y el combinado de España respiró bastante tranquilo de ahí en adelante, acaparando la posesión de una forma clara y sin sufrir despistes atrás. Después del descanso, el mediapunta culé Pablo Torre quiso mayor protagonismo. Ya había lucido en la primera mitad, pero es que con espacios en la frontal del área rival seguía de dulce. De un bonito pase al segundo palo nació en el 53' otra gran ocasión de Navarro, cuya volea con el pie derecho se marchó por encima del larguero de Hungría. Aunque el seleccionador local Zoltan Szelesi hizo cambios al ver la evidente superioridad española, éstos apenas dieron fruto. La 'Rojita' continuaba dominando y acercándose con peligro al arco de Hegyi, que en el 59' realizó un paradón tras un disparo raso de Torre desde fuera del área. Igualmente movió Santi Denia algunas piezas de su banquillo, como introducir en el campo a Mateo Joseph. Sin embargo, el delantero del Leeds United no estuvo tan certero como frente a Escocia. Con su pólvora y la de otros suplentes mojada, España bajó algo el ritmo. Cuando parecía que el cierre al partido iba a ser plácido, el equipo anfitrión apretó sobre la portería de Alejandro Iturbe. No en vano, Krisztián Lisztes saltó al césped en el 89' y tan solo un minuto más tarde efectuó un derechazo desde la frontal que rozó la escuadra. Salvado ese susto, los pupilos de Denia amarraron con temple su victoria y alcanzaron los 22 puntos para prolongar su liderato de grupo. Gracias a esta tesitura y a que solamente faltan dos jornadas por disputarse, la 'Rojita' certificó su acceso a la EURO del próximo año. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: HUNGRÍA, 0 - ESPAÑA, 1 (0-1, al descanso). --ALINEACIONES. HUNGRÍA: Hegyi; Barath, Yaakobishvili, Szabo; Eordogh (Lisztes, min.90), Komaromi, Vitalis (Okeke, min.70), Kosznovszky, Benczenleitner; Gruber (Denes, min.66) y Vancsa (Kerezsi, min.66). ESPAÑA: Iturbe; Juanlu (Francés, min.83), Cubarsí, Huijsen, Carreras; Turrientes, Nico (Javi Guerra, min.59); Navarro (Moro, min.83), Diego López, Torre (Veiga, min.73); y Omorodion (Mateo Joseph, min.59). --GOL: 0-1, min.21: Navarro. --ÁRBITRO: Robert Ian Jenkins (GAL). Amonestó con tarjeta amarilla a Kosznovszky (min.45+1), Okeke (min.72) y Szabo (min.87) por parte de Hungría, y a Francés (min.89) en España. --ESTADIO: Széktói Stadion (Kecskemét).

Compartir nota: Guardar Nuevo