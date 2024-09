El repunte del mercado de bonos depende de la rapidez con que la Fed baje las tasas

(Bloomberg) -- Operadores en el mercado de bonos tuvieron que esforzarse para prever hasta donde la Reserva Federal subiría las tasas de interés. Predecir ahora hasta donde las bajará será igual de complicado.

En TCW Group Inc., Jamie Patton, codirector de tasas globales, está convencido de que incluso la rápida relajación que se ha incorporado a los mercados financieros no es suficiente, lo que deja a los bonos del Tesoro a más corto plazo mucho margen para seguir subiendo. “La Fed va a tener que bajar las tasas más rápida y agresivamente de lo que el mercado está descontando”, dijo.

En JPMorgan Asset Management, Bob Michele lo ve de otra manera. Apuesta que el mercado de bonos ya se ha adelantado demasiado a la Fed ya que si bien la economía avanza, lo hace a un ritmo más lento. Como resultado, está favoreciendo los bonos corporativos —que ofrecen mayores retornos— frente a los bonos del Tesoro. “No veo que nada se rompa”, dijo.

Las opiniones divergentes revelan lo que está en juego para los inversionistas, ya que es prácticamente seguro que el banco central de EE.UU. recortará las tasas de interés por primera vez desde 2020 en su reunión del 18 de septiembre. Esa perspectiva ha impulsado los precios de los bonos a medida que los operadores tratan de adelantarse a los movimientos. Pero, también crea el riesgo de que la resiliencia de la economía vuelva a sorprender al mercado.

El lunes los precios de los bonos caían, con subidas de los rendimientos de hasta 5 puntos básicos, después de que el informe de empleo de la semana pasada subrayara la incertidumbre del panorama. Las nóminas crecieron solo en 142.000 puestos en agosto, y lleva tres meses con el crecimiento más débil desde mediados de 2020. Sin embargo, la desaceleración no fue lo suficientemente brusca como para sellar el debate sobre la rapidez —o la profundidad— con la que la Reserva Federal probablemente flexibilizará su política en los próximos meses.

La mayoría del mercado apuesta que la Fed reducirá su tasa objetivo —ahora en un rango de 5,25% a 5,5%— en un cuarto de punto porcentual este mes, aunque Citigroup Inc. y otros bancos apuestan por un movimiento de medio punto. Los swaps de tasas descuentan que para mediados de 2025 habrá caído a alrededor del 3%, aproximadamente en torno al nivel que se considera neutral para el crecimiento económico.

Pero la Fed ha sorprendido en varias ocasiones al mercado desde la pandemia. Anticipando que el repunte de la inflación sería breve, operadores subestimaron lo alto que subirían las tasas. Luego apostaron prematuramente a que la Fed revertería el rumbo, lo que les ocasionó pérdidas nuevamente cuando no lo hizo.

Eso siembra dudas sobre si los bonos han vuelto a subir demasiado. La tasa del Treasury a dos años, que sigue de cerca la tasa de política clave de la Fed, se ha desplomado a alrededor del 3,7% desde más del 5% a finales de abril, lo suficiente para dar cuenta de cinco movimientos de la Fed de un cuarto de punto. El menor costo del crédito también se ha filtrado a los bonos corporativos y a los precios de las acciones, relajando las condiciones financieras sin que la Fed haya tomado ninguna medida.

“La Fed tiene que recortar, todos lo sabemos, pero la cuestión es el ritmo”, dijo John Madziyire, gestor senior de carteras de Vanguard, que gestiona US$9,7 billones en activos. Dijo que su firma ha adoptado un “sesgo táctico corto” hacia el mercado de bonos desde el reciente repunte.

“Si la Fed se volviera agresiva y empezara a hacer recortes de 50 puntos básicos”, dijo, “haciendo que las condiciones financieras sean aún más laxas, entonces tenemos el riesgo de que se produzca una cierta reaceleración de la inflación”.

