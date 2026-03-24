Arabia Saudí anuncia la interceptación de más de 25 drones lanzados contra el este del país

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí comunicó que los sistemas de defensa aérea destruyeron 27 drones sobre la provincia Oriental, sin que las autoridades hayan reportado hasta ahora víctimas ni daños materiales. Según consignó la agencia Europa Press, esta acción coincidió con un incremento en las tensiones regionales, después de ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán y en medio de amenazas de represalias por parte del gobierno de Riad.

De acuerdo con las declaraciones divulgadas desde el Ministerio de Defensa a través de mensajes en sus canales oficiales, los artefactos no tripulados fueron detectados y neutralizados en el espacio aéreo saudí durante la jornada del martes. Arabia Saudí señaló que este incidente se produjo cuando las hostilidades en Oriente Próximo se han intensificado tras la ofensiva conjunta de Washington y Tel Aviv sobre objetivos en territorio iraní ejecutada el 28 de febrero, mencionó Europa Press.

El medio informó que las autoridades saudíes han interceptado “decenas de misiles y drones” lanzados desde Irán, los cuales han tenido como objetivos tanto a Israel como a intereses estadounidenses, incluidas diversas bases militares. Estos ataques por parte de Irán representarían una respuesta directa a la operación militar llevada adelante previamente por Estados Unidos e Israel, ocurrida mientras ambos países mantenían conversaciones con Teherán para intentar renovar un acuerdo nuclear, detalló el reporte.

En el marco de esta creciente confrontación, el gobierno saudí declaró el pasado sábado como ‘persona non grata’ a varios integrantes del personal diplomático de la Embajada de Irán. La medida buscó expresar protesta ante la situación regional y los recientes intercambios militares, según explicó Europa Press. Días antes, el ministro de Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, había advertido: “la paciencia no es ilimitada”, y remarcó que el país estaría dispuesto a recurrir a acciones militares si los ataques iraníes continuaban.

Europa Press resaltó que la situación se desarrolla mientras las hostilidades entre Irán, Israel y Estados Unidos reconfiguran la dinámica de seguridad y alianzas en Oriente Próximo. Los incidentes más recientes en territorio saudí se suman a una serie de represalias y advertencias mutuas lanzadas por los distintos actores implicados durante las últimas semanas.

El Ministerio de Defensa no precisó si los drones abatidos en la provincia Oriental correspondían a un solo ataque coordinado ni identificó públicamente a los responsables de la nueva incursión aérea. Estas acciones coincidieron con un aumento de la vigilancia en el espacio aéreo saudí y la aplicación de protocolos de emergencia, conforme a los procedimientos establecidos para situaciones de amenaza externa, reportó Europa Press.

La reciente escalada se inscribe en un contexto donde Arabia Saudí busca reforzar su posición regional frente a las adversidades derivadas de los enfrentamientos entre Teherán, Tel Aviv y Washington. La decisión de declarar como ‘persona non grata’ a diplomáticos iraníes y las declaraciones públicas del canciller Faisal bin Farhan forman parte de la estrategia saudí de advertir sobre las posibles respuestas militares y de exponer su preocupación por la evolución de la crisis, según insistió el medio.

Europa Press recordó que las hostilidades vigentes desde finales de febrero originaron nuevas tensiones en áreas estratégicas, incluyendo la provincia Oriental saudí, conocida por albergar instalaciones petroleras e infraestructuras energéticas clave. Ante la amenaza de ataques mediante artefactos no tripulados y misiles, autoridades locales y fuerzas de defensa desplegaron medidas adicionales para salvaguardar la seguridad de la región.

Mientras Riyadh refuerza su postura, Irán ha reiterado que sus ataques constituyen una represalia ante la operación militar previa llevada a cabo por Washington e Israel. La crisis, todavía sin una resolución diplomática clara, se enmarca en el estancamiento de los intentos por relanzar un nuevo acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán. Según Europa Press, estas circunstancias han alimentado la inseguridad en toda la región y han generado llamados a una reducción de la escalada militar entre los actores involucrados.

En este contexto de tensión aumentada, Arabia Saudí reiteró que continuará empleando sus capacidades defensivas para proteger su integridad territorial y la seguridad de su población, mientras continúa monitoreando desarrollos futuros en materia de seguridad regional, concluyó Europa Press.