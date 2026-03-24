Macron convoca una nueva reunión del Consejo de Seguridad para abordar la situación en Oriente Próximo

Fuentes iraníes informaron que la cifra de fallecidos tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel supera actualmente las 1.500 personas, entre ellos 210 menores de edad, según el reporte oficial del Gobierno iraní. No obstante, organizaciones como Human Rights Activists in Iran, ubicadas en Estados Unidos, estiman que el número real supera los 3.000 fallecidos. En este contexto, el Ejecutivo de Francia ha decidido intensificar sus labores diplomáticas y de seguridad, convocando una nueva reunión del Consejo de Seguridad Nacional para analizar el aumento de la tensión en Oriente Próximo y las consecuencias del reciente repunte de violencia armado.

Según informó el medio Europa Press, el presidente Emmanuel Macron ha llamado a los principales miembros de su Gobierno y a responsables de organismos clave a reunirse la tarde de este martes en el Palacio del Elíseo, alrededor de las 17:30 horas (hora local). El objetivo principal es debatir la situación en Irán, cuya inestabilidad se ha acentuado tras la operación militar lanzada por fuerzas estadounidenses e israelíes. La agenda del encuentro oficial también contempla el análisis de los bombardeos iraníes en respuesta a los ataques recibidos, dirigidos contra blancos israelíes y estadounidenses en la región del golfo Pérsico.

Tal como detalló Europa Press, el Ejecutivo francés busca evaluar implicaciones inmediatas y riesgos a largo plazo tras las últimas hostilidades, así como posibles estrategias de respuesta que garanticen la protección de los intereses galos y de sus aliados en la región. La convocatoria se produce tras la declaración del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ordenó posponer durante cinco días los bombardeos sobre infraestructuras eléctricas en Irán. Trump, en declaraciones recientes recogidas por el medio citado, habló de “conversaciones muy sólidas” entre su Gobierno y Teherán orientadas a evitar una escalada mayor.

No obstante, las autoridades iraníes desmintieron la existencia de cualquier tipo de negociación diplomática con el Gobierno de Estados Unidos. Fuentes oficiales del Gobierno de Irán rechazaron los anuncios de la Casa Blanca acerca de una posible inminencia de acuerdo, atribuyendo estas declaraciones a “un intento de manipular el precio del petróleo”. Las autoridades iraníes subrayaron que no existen actualmente canales de diálogo abiertos, en contraposición a lo afirmado por el Gobierno estadounidense.

De acuerdo con lo reportado por Europa Press, la escalada militar ha ocasionado una elevada cifra de bajas civiles y ha incrementado significativamente la tensión entre potencias regionales y occidentales. El recuento oficial del Gobierno iraní establece el número de personas muertas en al menos 1.500 desde el inicio de la ofensiva, aunque los balances aportados por organizaciones extranjeras que monitorean la situación advierten de un deterioro humanitario aún más profundo.

La sesión del Consejo de Seguridad francés convocada por Macron reunirá a ministros y altos mandos con competencias en áreas de defensa, exteriores y seguridad, según confirmó el Palacio del Elíseo en un comunicado. El Gobierno de Francia considera prioritario analizar las repercusiones tanto políticas como humanitarias del conflicto en Oriente Próximo, así como anticipar consecuencias derivadas de las operaciones y represalias que afectan directamente a la estabilidad de la región.

Europa Press destacó que el anuncio de la reunión en París se produce en medio de un clima de acusaciones cruzadas y desinformación. Mientras la Casa Blanca insiste en la existencia de esfuerzos diplomáticos activos, Teherán insiste en lo contrario. Esta contradicción añade incertidumbre sobre el futuro inmediato de las relaciones entre Irán, Estados Unidos e Israel, y en consecuencia, sobre la respuesta que pudiera adoptar la Unión Europea y, en particular, el Gobierno francés.

La operación militar lanzada por Washington y Tel Aviv contra Irán, así como la réplica iraní en el golfo Pérsico, ha tensado la situación en la región. Francia, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y actor relevante en la política internacional, examina cuidadosamente los pasos a seguir, teniendo en cuenta tanto su política exterior en Oriente Próximo como la seguridad de sus ciudadanos y aliados desplegados en esa zona estratégica.

La magnitud de la ofensiva, con datos oficiales y estimaciones de ONG que difieren significativamente en cuanto al balance de víctimas, ha puesto de manifiesto la dificultad de acceso a información verificable en los territorios afectados. Europa Press consignó que en medio de las hostilidades, varias partes acusan a sus contrincantes de manipular la información para obtener réditos políticos o económicos, en especial en lo que respecta a los precios internacionales del crudo.

En este escenario, el papel de Francia se vuelve relevante de cara a posibles mediaciones multilaterales o iniciativas para reducir la violencia y restablecer alguna vía de diálogo entre los gobiernos implicados. Europa Press recuerda que históricamente Francia ha actuado como mediador en crisis internacionales en Oriente Próximo, aunque las partes involucradas han mostrado en las últimas jornadas un endurecimiento de posturas.

La comunidad internacional sigue atenta a los resultados de la reunión del Consejo de Seguridad francés, en la que se prevé que se definan líneas de actuación y se emita un comunicado oficial sobre la postura de París ante esta crisis. La respuesta del Ejecutivo galo, así como su coordinación con otros países europeos y organismos internacionales, podría influir en la evolución de las hostilidades y en la atención a las víctimas, cuya cifra continúa creciendo en medio de la incertidumbre.