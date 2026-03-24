Lukashenko realizará desde este miércoles una visita de dos días a Corea del Norte

Alexander Lukashenko confirmó el interés de Bielorrusia en dar un impulso significativo a los vínculos políticos y económicos con Corea del Norte, con especial atención en el desarrollo de proyectos conjuntos y en la búsqueda de intereses estratégicos coincidentes, según un comunicado oficial de la Presidencia bielorrusa. Esta intención toma forma a través del viaje oficial de dos días que el presidente de Bielorrusia realizará a Pyongyang, iniciativa que responde a una invitación cursada por el líder norcoreano Kim Jong Un y enfatiza la tendencia a profundizar las relaciones bilaterales entre ambos Estados.

De acuerdo con información publicada por la agencia Europa Press, la visita está programada para los días 25 y 26 de marzo y contempla como eje central un encuentro personal entre Lukashenko y Kim. Durante estas reuniones se tratará un amplio abanico de temas vinculados al desarrollo de las relaciones bilaterales, con el propósito de identificar intereses comunes y definir proyectos con potencial de aplicación a corto y largo plazo. El comunicado de la Presidencia de Bielorrusia detalló que uno de los objetivos primordiales del viaje consiste en consolidar el marco legal de colaboración y fomentar el crecimiento de la cooperación bilateral.

Europa Press consignó que la parte bielorrusa puntualizó la importancia estratégica de fortalecer los acuerdos entre Minsk y Pyongyang, así como de ampliar el intercambio en niveles económicos y políticos. Aunque el gobierno norcoreano no ha realizado declaraciones formales sobre la visita, desde Minsk se destacó que se busca consolidar la coordinación y explorar nuevos ámbitos de colaboración.

En los días previos a este desplazamiento, Alexander Lukashenko envió un mensaje oficial de felicitación a Kim Jong Un tras su reelección como presidente de la Comisión de Asuntos Estatales de Corea del Norte, órgano que representa el máximo poder decisorio en el país. Según reflejó Europa Press, Lukashenko consideró que la decisión tomada por la Asamblea Suprema del Pueblo —la instancia legislativa de Corea del Norte—, al ser adoptada por unanimidad, se interpreta como una expresión de respaldo mayoritario a las políticas impulsadas por Kim y al fortalecimiento de la independencia nacional norcoreana.

El medio Europa Press señaló que, en su mensaje, Lukashenko también expresó deseos de salud y éxito al líder norcoreano, enfatizando el interés bielorruso en consolidar los lazos intergubernamentales y en incrementar la cooperación en diversas áreas. Desde diciembre de 2011, Kim Jong Un encabeza la Comisión de Asuntos Estatales, cargo en el que sucedió a su padre, Kim Jong Il.

En la agenda de la visita de Lukashenko también figura la revisión y posible actualización de acuerdos previos, además de la evaluación de nuevas oportunidades de colaboración en sectores considerados estratégicos. De acuerdo con lo informado por Europa Press, la administración de Minsk subrayó que el viaje pretende abrir espacio para proyectos conjuntos que refuercen la interacción bilateral a nivel institucional, económico y político.

La confirmación de esta visita ocurre en un contexto donde Bielorrusia busca afianzar sus relaciones con aliados en la región asiática, especialmente frente a los desafíos presentados por el escenario internacional. Según remarcó Europa Press, la falta de posicionamiento oficial de Corea del Norte sobre la visita no ha impedido que se pongan en marcha preparativos para dar forma a nuevos acuerdos y líneas de colaboración que serán abordados durante las reuniones de alto nivel previstas en Pyongyang.

A lo largo del comunicado de la presidencia bielorrusa, citado por Europa Press, se recoge la prioridad de identificar proyectos considerados promisorios y de avanzar en la definición de áreas de interés mutuo. El viaje de Lukashenko está concebido como una oportunidad para reforzar institucionalmente las relaciones existentes y para sentar las bases de una cooperación ampliada que abarque tanto el ámbito legal como el desarrollo de iniciativas conjuntas.