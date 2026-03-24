Isabel Gemio rompe a llorar al revelar el avance de la enfermedad de su hijo Gustavo: "Ya no puede cenar"

Durante el evento anual de la Cena Solidaria de la Fundación Isabel Gemio, Gustavo, hijo de la periodista, no pudo permanecer en la celebración debido al avanzado estado de la distrofia muscular de Duchenne que padece, una enfermedad que limita sus actividades cotidianas y le impide incluso cenar. Según consignó el medio, Isabel Gemio compartió entre lágrimas los retos derivados de la situación de Gustavo y remarcó la importancia de la investigación científica y el entorno familiar frente a las enfermedades poco frecuentes.

De acuerdo con lo publicado, la Fundación Isabel Gemio nació en 2008, después de que a Gustavo, que hoy tiene 28 años y fue adoptado por la periodista junto a Nilo Manrique, se le diagnosticara distrofia muscular de Duchenne a la edad de 21 meses. Esta enfermedad genética y degenerativa conlleva el deterioro progresivo de los músculos, afectando la autonomía y la calidad de vida del paciente a medida que avanza el tiempo. Gemio detalló al medio que el esfuerzo central de la Fundación se dirige a reunir fondos para fomentar la investigación científica orientada al desarrollo de tratamientos o curas para estas patologías consideradas enfermedades raras.

El evento solidario, que cumple dieciocho ediciones, reunió a personalidades del ámbito público como Ainhoa Arteta, Nuria González, Pepe Navarro, Lidia Torrent, Loles León, Pedro Trapote y Antonia Dell'Atte, quienes colaboraron en la recaudación de fondos destinados a la Fundación. Según informó el medio, la periodista expresó su agradecimiento por la asistencia de quienes suman apoyo económico y respaldo afectivo, así como de diversas empresas patrocinadoras que cubren gastos logísticos del evento. Gemio expresó: “Una noche emocionante la verdad, rodeada de gente que viene aquí porque tiene un gran corazón. Tiene dinero para pagar el cubierto y las empresas que colaboran, que son muchas y hacen patrocinios para los pequeños gastos que tenemos. Está lleno y muy felices y muy agradecidos”.

La situación de Gustavo marcó cada instante de la velada. Gemio reconoció el impacto del avance de la enfermedad sobre la vida diaria de su hijo, al señalar visiblemente emocionada: “No puedo hablar porque me emociono. Hoy no se va a quedar a la cena porque él ya no puede cenar. Él es nuestra fuerza. Él está aquí haciendo un esfuerzo. Él sí que hace el esfuerzo. Necesita ya muchas horas de máquina de oxígeno y no es fácil para él. Pero nos da fuerza a los demás. Nos da ejemplo y nos da amor. ¿Y cómo no vamos a luchar? Si él es el primero en hacerlo, ¿no?”. Además, hizo hincapié en el papel ejemplar de Gustavo para toda la familia.

La periodista resaltó el apoyo incondicional que ha recibido a lo largo de los años de sus hijos, Gustavo y Diego, a quienes definió como los pilares de su vida. Sobre el hermano menor, Diego, Gemio confesó: “Para un hermano tampoco es fácil, ¿sabes? Tener un único hermano enfermo. No es fácil para los hermanos que tienen hermanos enfermos. Y Diego, pero al mismo tiempo lo ha hecho mucho más grande. Le ha aportado mucha verdad, mucho amor, mucho ejemplo. Entonces, a veces, los jóvenes, cuando tienes 15 años, pues te quejas de tonterías. Y él se ha dado cuenta de que su hermano nunca se quejaba. Y eso es un ejemplo”.

Según publicó la fuente, Gemio también reflexionó sobre cómo, a menudo, las personas centran su atención en aspectos sin importancia, olvidando lo positivo que les proporciona la vida. “En general nos quejamos por cosas que no merecen la pena. Le damos importancia, ponemos nuestra atención en cosas que no merecen la pena y que nos quitan mucha energía. Pero vamos a fijarnos en lo bueno que nos da la vida. Es que yo tengo muchos motivos para darle gracias a la vida, como dice la canción. Yo tengo dos hijos maravillosos”, aseguró la periodista.

Durante sus intervenciones, Gemio subrayó que su entrega a la Fundación y la causa de la investigación científica no resulta un sacrificio para ella, poque considera que cumple con el compromiso que siente como madre de un paciente afectado por una enfermedad poco frecuente. La periodista manifestó: “Para mí no es un sacrificio porque mi corazón siente que es lo que tiene que hacer”.

La recaudación de fondos de la Fundación Isabel Gemio ha servido para impulsar proyectos de investigación en enfermedades minoritarias a lo largo de casi dos décadas. El evento, que contó con el respaldo de numerosas personalidades y empresas, representa una cita clave para el sostenimiento de los proyectos de la entidad y el avance en la búsqueda de soluciones científicas para enfermedades como la distrofia muscular de Duchenne.

En otro pasaje, Isabel Gemio dejó ver la carga emocional y la dificultad constante que implica la maternidad en contextos como el suyo, al relatar que “ser madre es muy difícil. Nunca sabes si lo estás haciendo bien, estás siempre en la duda. No tiene manual de instrucciones la maternidad. Y cuando viene una maternidad inesperada como es esta, se complica todo a la enésima potencia. Todo. Aparte del desgaste psicológico. Y no todos los días estás fuerte y maravillosa, entonces hay que hacer un esfuerzo. Y es un aprendizaje continuo, ¿sabes?”.

La periodista reiteró que, más allá de las adversidades, se siente acompañada por sus hijos y por quienes colaboran en la Fundación. “Yo ya no pido más a la vida, bueno que se cure mi hijo, para eso estamos poniendo nuestro granito en la ciencia y en la investigación, pero el sentirme querida y apoyada por mis hijos como madre, pues no he debido hacerlo mal, ya está, ya con eso me basta”, expresó según detalló el medio. Hizo énfasis en que la Fundación es el resultado del trabajo conjunto de un pequeño equipo y el consejo de administración, comprometidos todos con la causa.

La distrofia muscular de Duchenne se caracteriza por su progresión y dificultad para encontrar tratamientos efectivos, lo que motiva a entidades como la Fundación Isabel Gemio a mantener iniciativas constantes de recaudación y sensibilización social, de acuerdo con lo reportado. La implicación personal de Gemio pone el foco en la necesidad del apoyo social, la ayuda a las familias y el papel de la investigación para mejorar la vida de quienes conviven con enfermedades raras.