El portero Ionut Radu sufre una contusión en el gemelo "sin evidencia de lesión muscular" y viaja con Rumanía

Tras haberse confirmado la ausencia de daños significativos que afecten la integridad física del portero Ionut Radu, la selección de fútbol de Rumanía lo incluirá en la convocatoria para el partido frente a Turquía, un encuentro correspondiente a las semifinales del 'playoff' clasificatorio al Mundial 2026. Inicialmente, el guardameta rumano del RC Celta había sido apartado del equipo nacional tras experimentar molestias, pero la última evaluación médica permitió su reincorporación. Según informó el club RC Celta a través de un comunicado recogido por diversos medios, el diagnóstico señaló una contusión en el gemelo sin lesión muscular ni daño estructural observable.

De acuerdo con la información divulgada por RC Celta, Radu estuvo implicado en la victoria de su equipo por 3-4 frente al Deportivo Alavés en la jornada 29 de LaLiga EA Sports, partido que disputó de forma íntegra. Al finalizar el encuentro, el jugador manifestó una molestia, provocando preocupación dentro del cuerpo técnico tanto del club gallego como de la selección rumana. El club detalló que las pruebas médicas no mostraron daño muscular ni otros problemas estructurales, situación que tranquilizó al entorno deportivo del portero.

Tal como publicó el RC Celta, los primeros reportes obligaron a la selección nacional de Rumanía a desconvocar al portero y a llamar a otro arquero para suplir su posible baja, una decisión que posteriormente fue revertida tras la confirmación positiva del parte médico. La selección de Rumanía mantiene entre sus filas a Radu para afrontar el decisivo encuentro ante Turquía en el Tupras Stadium de Estambul, programado para este jueves, correspondiente a las semifinales del playoff de repesca rumbo al Mundial 2026.

Según consignó el club gallego en su comunicado oficial, “El portero celeste presenta una contusión en el gemelo sin evidencia de lesión muscular”, descartando a su vez “cualquier daño estructural”. Este anuncio terminó con la incertidumbre sobre la disponibilidad de Radu en las próximas semanas y permitió su integración a la concentración nacional, manteniendo abierta la posibilidad de que continúe sumando minutos clave en la lucha por la clasificación al torneo mundialista que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

El medio RC Celta informó que las molestias del portero surgieron al término de un partido de alta exigencia, en el que contribuyó a la victoria de su equipo en el campeonato español. Tras el encuentro y ante la aparición de dolores, el protocolo médico habitual incluyó una serie de pruebas que resultaron determinantes para garantizar que la situación no revestía gravedad.

El pase a la próxima cita mundialista está en juego, y la presencia de Ionut Radu puede resultar vital para la selección rumana. El calendario pone a Rumanía frente a la selección turca en Estambul, una ronda de repesca que definirá el acceso al torneo de 2026, situación que generó preocupación en el entorno futbolístico de ambos países tras la noticia inicial sobre el estado físico del portero.

El club visibilizó que la atención prestada al portero estuvo orientada a descartar cualquier complicación que pusiera en riesgo su futuro inmediato en el fútbol de alto nivel. Según informó RC Celta, la comunicación constante entre el área médica del club y la federación rumana fue clave para agilizar la evaluación y tomar una decisión fundamentada. El proceso seguido subrayó la importancia que tiene el control médico exhaustivo tras cualquier percance físico en competiciones de alta demanda como LaLiga o partidos de clasificación internacional.

El partido en el Tupras Stadium de Estambul figura entre los más relevantes del calendario internacional para Rumanía debido a lo que implica la clasificación al Mundial, considerado el torneo mayor del fútbol global. RC Celta puntualizó que Radu puede reincorporarse bajo supervisión médica, monitoreando su evolución para seguir contribuyendo tanto a su club como a la selección nacional. La ausencia de lesiones graves garantiza que podrá seguir desarrollando su actividad deportiva sin restricciones inmediatas.

El comunicado del RC Celta citado por diversos medios aclaró que la situación de Radu no alterará los planes de la selección rumana de cara al partido del jueves frente a Turquía. El acceso a la fase final del Mundial depende de estos encuentros de repesca, y la integración del portero eleva las expectativas del equipo nacional.

La noticia de la reincorporación de Radu al equipo se presenta tras la breve incertidumbre generada por la desconvocatoria y confirma las decisiones tomadas sobre su condición física una vez completados los análisis médicos. Según destacó RC Celta, el entrenamiento y los controles médicos continuarán a fin de asegurar su mejor estado posible para el enfrentamiento en Estambul. El Mundial de 2026 se disputará entre junio y julio, periodo en el que los seleccionados buscan asegurar su clasificación tras varias rondas eliminatorias, en las que la presencia de jugadores clave como Radu puede resultar determinante.