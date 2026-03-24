Asturias lanzará ayudas de hasta 6.000 euros para emigrantes mayores en residencias de América Latina

Durante este año se inaugurará una convocatoria de subvenciones dotada con 100.000 euros destinada a respaldar directamente a personas mayores de 65 años originarias de Asturias que residen en centros geriátricos de México, América Central, América del Sur y las Antillas Mayores. Según informó el medio, esta nueva línea de ayudas, presentada por la vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, en la Asociación Civil Club Tinetense Residencia Asturiana de Buenos Aires, permitirá por primera vez que este colectivo acceda a un respaldo económico específico, con el objetivo de cubrir gastos esenciales y prevenir situaciones de vulnerabilidad.

El medio detalló que este programa contempla ayudas que podrán alcanzar los 6.000 euros al año. Se trata de una iniciativa pionera desarrollada bajo el régimen de concurrencia competitiva, para orientar la protección social de la emigración asturiana en el exterior a través de apoyos tangibles. La vicepresidenta del Gobierno de Asturias señaló que el propósito principal es garantizar la cobertura de servicios básicos para quienes mantienen un vínculo con Asturias desde el extranjero, argumentando que “la relación con nuestra emigración no puede quedarse solo en el reconocimiento o en la memoria: también tiene que traducirse en respuestas concretas cuando aparecen situaciones de vulnerabilidad”.

El programa anunciado financiará gastos facturados por las residencias de mayores donde habitan estas personas. El Ejecutivo autonómico subrayó que la convocatoria busca priorizar a quienes, habiendo emigrado décadas atrás, conservan lazos con la comunidad asturiana y requieren protección ante el riesgo de desamparo social. Según consignó el medio, la iniciativa responde a una “prioridad clara” definida en las políticas del Gobierno de Asturias para fortalecer sus acciones en materia de asistencia social fuera de sus fronteras.

Durante su presentación en Buenos Aires, Llamedo recordó que la ayuda “nace para cuidar a quienes llevaron con orgullo el nombre de Asturias a miles de kilómetros, mantuvieron vivo su vínculo con nuestra tierra y hoy merecen que Asturias también esté a su lado cuando más lo necesitan”. Esta declaración, recogida por el medio, expone la intención de convertir el reconocimiento histórico de la emigración asturiana en acciones concretas de protección y acompañamiento.

La presentación de la nueva línea de ayudas tuvo lugar en el contexto del 40º aniversario de la Asociación Civil Club Tinetense Residencia Asturiana en Buenos Aires. Según publicó el medio, la entidad surgió en 1986 mediante la fusión del Club Tinetense de Buenos Aires, fundado en 1932, y la Residencia Asturiana, inaugurada en 1983. Actualmente, el centro ofrece 100 plazas y es considerado un referente en materia de acompañamiento, cuidado y apoyo mutuo a personas mayores descendientes y originarias de Asturias en Argentina.

El medio reportó que la delegación del Gobierno de Asturias aprovechó su visita para trasladarse también al Centro Asturiano de Cangas del Narcea, ubicado en el barrio porteño de Palermo y fundado en 1925. Durante el acto, Gimena Llamedo entregó a su presidente, Carlos Antonio Ferré Rodríguez, el Reconocimiento de Asturianía como parte del compromiso institucional de mantener vínculos activos con las organizaciones asturianas en el extranjero.

Según relató el medio, la política autonómica desplegada por el Ejecutivo asturiano apunta a fortalecer la protección social e institucional para la emigración. En este sentido, la creación de líneas de ayuda económica representa un avance en el reconocimiento y garantía de derechos a los ciudadanos asturianos que residen en otros países, especialmente aquellos en situación de mayor vulnerabilidad por razones de edad y residencia en centros geriátricos.

La convocatoria para acceder a las nuevas ayudas económicas se lanzará en primavera y estipula criterios precisos para identificar a los beneficiarios, priorizando a quienes cumplen la doble condición de edad y residencia fuera de España en las regiones mencionadas. El medio remarcó que la medida constituye la primera regulación específica en Asturias dirigida al colectivo de mayores emigrantes que viven en residencias, con el objetivo de ofrecer respaldo directo antes situaciones delicadas.

La decisión del Gobierno de Asturias de impulsar este tipo de ayudas fue explicada por la vicepresidenta regional como una obligación ética para estar al lado de quienes, por motivos históricos, debieron dejar su tierra y mantienen vivo su legado cultural fuera del Principado. Según recogió el medio, la normativa prevé que el total aportado pueda alcanzar hasta 6.000 euros anuales por persona, cubriendo parte de los costes que las residencias facturan por la atención y el alojamiento de estos mayores.

Personas vinculadas a la comunidad asturiana en la diáspora, como los propios dirigentes de la Asociación Civil Club Tinetense y del Centro Asturiano de Cangas del Narcea, participaron en los actos y valoraron la decisión del Ejecutivo autonómico. El medio resaltó el papel histórico de estos centros como espacios de encuentro y apoyo para generaciones de asturianos asentados en Argentina y otras zonas de América Latina.

La puesta en marcha de este programa supone una ampliación de las políticas de atención al emigrante asturiano y responde a demandas sostenidas de las asociaciones del exterior, que llevan años reclamando el acceso a recursos específicos para enfrentar los desafíos de la tercera edad en el extranjero. Describiendo el contexto, el medio subrayó que tanto autoridades como beneficiarios reconocen que esta línea de apoyo contribuirá a paliar dificultades económicas y a mejorar la calidad de vida de quienes han mantenido lazos con Asturias desde la distancia.

El Gobierno de Asturias manifestó su disposición a mantener el seguimiento de este tipo de iniciativas y a consolidar una red de prestación de servicios sociales en coordinación con las instituciones de la colectividad asturiana residentes fuera de España, reafirmando el vínculo histórico y social con sus emigrantes.