Machado defiende como "necesario" el exilio de Edmundo González y promete que llegarán "hasta el final"

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado ha afirmado que la vida de su compañero Edmundo González "corría peligro" y que, por tanto, era "necesario" que buscase protegerse y salir de Venezuela rumbo a España, si bien ha prometido que la lucha por defender la victoria en las elecciones no cesa y llegarán "hasta el final". "A partir de nuestra histórica victoria del 28 de julio de 2024, el régimen desató una brutal ola de represión en contra de todos los ciudadanos" y que "incluyó todo tipo de ataques contra el presidente electo y su entorno", ha dicho Machado, en alusión a González. La líder de Vente Venezuela ha alegado que la vida del candidato opositor estaba en riesgo y "las crecientes amenazas, citaciones, orden de aprehensión", sumados a "intentos de chantaje y de coacción", han puesto de manifiesto que el "régimen" de Nicolás Maduro "no tiene escrúpulos ni limites". Buscan, según Machado, "silenciar" y "doblegar" a González, lo que ha dado pie a una "brutal realidad" ante la que sólo cabría la huída. "Es necesario para nuestra causa preservar su libertad, su integridad y su vida", ha dicho, en un mensaje publicado en redes sociales y en el que no ha dado detalles del proceso de salida. Sin embargo, la líder opositora ha llamado a no tirar la toalla: "Su intento de golpe de Estado a la soberanía popular no se va a concretar". Machado cree que la represión sólo "deslegitima y hunde" al chavismo y aún confía en que González pueda tomar posesión el 10 de enero de 2025 como presidente de Venezuela. "Que esto quede muy claro a todos: Edmundo luchará desde afuera junto a nuestra diáspora y yo lo seguiré haciendo aquí, junto a ustedes", ha sentenciado Machado, que participó la semana pasada en una movilización opositora convocada en Caracas tras varias semanas alejada de la vida pública. "Venezolanos, esta lucha es hasta el final y la victoria es nuestra", ha proclamado.

