TIFF proyecta 'La habitación de al lado' tras el triunfo de Almodóvar en Venecia

Toronto (Canadá), 7 sep (EFE).- El estreno del documental 'Andrea Bocelli: Because I Believe' y de la película 'The Return', del director Uberto Pasolini, dan un acento italiano a la tercera jornada del Festival Internacional de Cine de Toronto, mientras el toque español lo pone Pedro Almodóvar con 'La habitación de al lado'.

'La habitación de al lado' se estrena en Norteamérica sin la presencia de Almodóvar, quien recibió este sábado el León de Oro del 81 Festival de Venecia por su largometraje rodado en inglés.

Quienes sí estarán para hacer la alfombra roja del festival canadiense son Julianne Moore, John Turturro y Tilda Swinton, los principales protagonistas de la película.

Andrea Bocelli también se encuentra en Toronto para el estreno mundial de su film, dirigido por la realizadora angloitaliana Cosima Spender, conocida por el documental 'Palio' (2015), que ganó el premio a la mejor edición en el Festival de Tribeca de ese año.

La película, con un tono inspirador, recuerda como Bocelli nació en una pequeña localidad de la Toscana con glaucoma congénito, una enfermedad que daña el nervio óptico, y que a los 12 años perdió completamente la visión.

A pesar de su ceguera, a Bocelli le gustaba cabalgar solo porque, como explica, nunca sintió ningún miedo.

El artista empezó cantando canciones de Frank Sinatra en bares hasta que alcanzó el estrellato tras interpretar un dueto, 'Time to Say Goodbye', con Sarah Brightman. De ahí, Bocelli se ha subido a escenarios de todo el mundo y para cualquier ocasión, entre ellos la reciente coronación del rey Carlos de Inglaterra.

Spender construye el relato vital de Bocelli a través de entrevistas, material de archivo y también imágenes contemporáneas del cantante con su familia y amigos.

La directora, que nació en Italia pero a los 14 años se trasladó a vivir a Inglaterra, ha señalado que de forma instantánea conectó con Bocelli por el simple hecho que los dos son de la misma región rural de la Toscana.

"Esto significó de forma inmediata un entendimiento del sentido del humor, de la actitud ante la vida y un apego a la tierra de la que venimos", declaró.

Y mientras que el documental de Bocelli es un homenaje al cantante italiano cuando éste cumple 30 años sobre los escenarios, 'The Return' permite recuperar una de las parejas cinematográficas que hicieron furor hace casi tres décadas: Ralph Fiennes y Juliette Binoche en 'The English Patient'.

En 'The Return', Pasolini adapta la 'Odisea' de Platón para seguir al héroe griego (Fiennes) tras aparecer en las costas de Ítaca 20 años después de partir para luchar en Troya.

El rey Odiseo se encuentra con que su esposa Penélope (Binoche) está prisionera en su hogar, acosada por pretendientes.

También este sábado es el estreno mundial en TIFF del último film del director español Carlos Marqués-Marcet, 'Polvo serán', una coproducción hispano-suiza que ha sido elegida para abrir en octubre la 69 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

El film está protagonizado por Alfredo Castro, Ángela Molina y Móinca Almirall y es una tragicomedia musical sobre la eutanasia.

Otro estreno mundial de hoy es 'Horizonte', del colombiano César Augusto Acevedo, con Claudio Cataño y Paulina García, y que se centra en el drama en el brutal conflicto armado colombiano que en cinco décadas ha dejado centenares de miles de víctimas. EFE

