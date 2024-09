El candidato de Eslovenia para comisario europeo se retira por discrepancias con Von der Leyen

El candidato presentado por Eslovenia para integrarse en la nueva Comisión Europea, Tomaz Vesel, ha presentado este viernes su dimisión por discrepancias con la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, apenas unos días después de que el Gobierno de Robert Golob reafirmarse que no postularía a otra persona en aras de la paridad de género. Vesel, expresidente del Tribunal de Cuentas esloveno, ha reconocido en un comunicado que no comparte con Von de Leyen "el mismo criterio sobre el funcionamiento de la Comisión Europea", sin entrar en detalles en relación a estas discrepancias y a si tienen que ver con el hecho de que la conservadora alemana ha pedido expresamente más candidaturas de mujeres. Vesel espera que Eslovenia consiga una cartera "influyente" en el próximo Colegio de Comisarios, aún por repartir. Corresponde a Von der Leyen elaborar este reparto, de tal manera que puede elevar o rebajar el peso de las responsabilidades en función de los criterios que ella considere. La presidenta de la Comisión ya ha dejado claro que tendrá en cuenta la competencia y también la paridad entre hombres y mujeres. "Durante toda mi vida política he luchado para que las mujeres accedan a cargos de responsabilidad. Mi experiencia es que si no se pide, no se consigue. (La igualdad) no viene dada de manera natural", señaló esta semana. El Gobierno de Eslovenia ha anunciado en un comunicado que los socios de la coalición se reunirán el lunes para anunciar el reemplazo de Vesel. Golob ha dicho "respetar" la decisión del ya excandidato y ha alabado su profesionalidad, confiando en que pueda seguir "a disposición de Eslovenia" para futuras encomiendas. SIN PLAZO FIJO SOBRE LA MESA El portavoz de Von der Leyen, Eric Mamer, ha dicho este mismo viernes que el proceso "sigue en marcha", por lo que no ha querido aventurar en qué momento la política alemana dará por cerrado su equipo y anunciará el reparto de carteras que propone. Con todo, las quinielas apuntan que el próximo miércoles día 11 se podría conocer la composición ya que Von der Leyen acudirá a primera hora a la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo para hablar de su nuevo Ejecutivo.

