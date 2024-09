Diecisiete partidos de fútbol en Alemania, bajo sospecha de amaño

La Oficina Estatal de Investigación Criminal de Hesse (Alemania) ha confirmado este viernes que 17 partidos de fútbol en Alemania están bajo sospecha de amaño. El diario 'Hamburger Morgenpost' informó anteriormente de que partidos de la tercera, cuarta y quinta división han sido manipulados en los últimos dos años con el fin de cometer fraude en las apuestas. La tercera división es la liga profesional más baja del sistema futbolístico alemán, mientras que la cuarta y la quinta son ligas de aficionados. La Federación Alemana de Fútbol (DFB) está al corriente de las acusaciones y se toma el asunto "muy en serio". En algunos de los partidos en cuestión se produjeron supuestamente llamativos errores de los árbitros y graves fallos de porteros y defensas. Al parecer, la información sobre los resultados previstos de los 17 partidos estaba en la darknet, lo que podría haber permitido obtener grandes beneficios en las apuestas. Se dice que los historiales de chat correspondientes prueban los tratos delictivos. La DFB, sin embargo, duda de que los partidos de fútbol puedan manipularse para lograr un resultado exacto y afirma que aún no dispone de información fiable al respecto. "Ya estamos en contacto con las autoridades competentes y con nuestro socio de control Genius Sports. En vista de las investigaciones en curso, la DFB no puede hacer más declaraciones", dijo la asociación. No está claro qué partidos se vieron afectados exactamente, pero la policía del estado federado de Sarre dijo el viernes a dpa que está investigando una presunta manipulación de partidos de fútbol por parte de la fiscalía de Sarrebruck. La oficina de investigación criminal del estado de Hesse tiene constancia de dos partidos "llamativos", que están siendo investigados actualmente. No se facilitaron más detalles. La posibilidad de que se manipulen partidos en las ligas de aficionados es especialmente alta, ya que los árbitros y los jugadores cobran poco o nada.

