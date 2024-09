Dani Caverzaschi: "Hace un año no sabía si iba a poder estar en París ni siquiera"

El tenista español Dani Caverzaschi se mostró feliz por la consecución de la medalla de bronce junto a Martín de la Puente en el dobles de los Juegos Paralímpicos de París, sobre todo porque "hace un año" no tenía claro que pudiese estar en la capital francesa, y dejó claro que esta es "una experiencia" que se van a llevar "toda la vida". "Miro atrás y es que hace un año no sabía si iba a poder estar aquí ni siquiera. Esta mañana me escribí muchos 'whatsapps' y la gente me decía 'Dani, tío, disfruta, estás donde querías estar'", expresó Caverzaschi a los medios tras el partido. El madrileño recordó lo duro que fue la derrota en semifinales y que les dejó "la cara desencajada", pero también admitió que "a lo mejor tenía que ser jugar contra los franceses en Roland Garros". "Eso es una maravilla, una experiencia enorme, lo vamos a llevar para toda la vida", señaló sonriente. "Aparte la medalla de bronce, que estamos superorgullosos de que por fin hemos conseguido esta medalla y ojalá Martín mañana la individual también. Y lo bueno que tuvimos Martín y yo es que nos preparamos mentalmente, sabíamos que iba a ser duro y al principio estábamos tensos, pero yo personalmente le acabé cogiendo el gusto y no quiero decir la palabra, pero sí, me puse cachondo", añadió sobre el ambiente vivido en la Suzanne Lenglen. El madrileño celebró que jugasen "muy bien al final del segundo set y desde el principio en el 'Supertiebreak'". "Encontramos nuestro ritmo y no lo soltamos", remarcó Caverzaschi, que no olvida que pasó "una noche muy mala" el miércoles por la derrota en las semifinales del dobles, en un partido en el que estuvieron a dos puntos de la final. "Martín se tuvo que reponer mucho más rápido porque tenía el individual al día siguiente, pero yo lo pasé mal, me venían constantemente esos dos puntos. También mi segundo set fue muy malo, estaba tenso y me venían muchos pensamientos negativos, pero desde el jueves por la tarde ya estaba 'enchufado' para esta oportunidad, así que contento también con cómo lo gestionamos", apuntó. Caverzaschi recordó que en las eliminatorias contra Países Bajos y Japón se fueron "un poco" en algún momento del partido, y que de eso aprendieron para este choque cuando cedieron la primera manga. "No nos vamos ni cagando", subrayó con una sonrisa. "Esto es una experiencia que nos ha dado mucho. Hay que exponerse a las cosas y afrontarlo con ganas y aceptar porque cuando aceptas las cosas, te pones a buscar soluciones. Yo creo que lo hemos gestionado muy bien y seguro que nos servirá. Martín y yo somos muy ambiciosos y vamos a ir a más y ojalá tengamos muchos más escenarios así", concluyó.

Compartir nota: Guardar Nuevo