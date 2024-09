'Génova' deja en manos de sus presidentes si acuden a reuniones bilaterales con Sánchez tras el plante que pide Ayuso

La dirección nacional del PP dejará en manos de sus 'barones' territoriales si acuden a reuniones bilaterales con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, después de que éste haya anunciado una ronda para verse con cada uno de los presidentes de forma individual en el Palacio de la Moncloa, según han indicado a Europa Press fuentes de la cúpula del partido. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este jueves a los presidentes del PP que no se sienten con Pedro Sánchez de forma bilateral mientras no haya una Conferencia de Presidentes. A su entender, va a intentar "sobornarles" uno a uno en La Moncloa buscando "blanquear la ruptura territorial" y no pueden seguirle en "su estrategia de intentar comprar" a las comunidades. Poco después de las palabras de Ayuso, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha defendido verse con el presidente del Gobierno para hablar de asuntos que afectan a su comunidad. Eso sí, ha advertido "que no cuente con la Región de Murcia" si lo que quiere es "establecer una negociación bilateral con los territorios para perjudicar a unos frente a otros". "Estoy deseando que me convoque para sentarse con él y poder decidirle esto a la cara", ha enfatizado. 'GÉNOVA' NO PROHIBIRÁ NINGUNA REUNIÓN En el equipo que dirige Feijóo --que fue durante 14 años presidente de la Xunta-- han señalado que respetarán cualquier reunión entre sus presidentes y cualquier miembro del Gobierno para tratar asuntos que afectan a cada comunidad. Así, han indicado que su confianza y respeto en sus representantes en las CCAA es "absoluto" y han añadido que "todos ellos son firmes" en la defensa de sus territorios frente "al chantaje que pretende Sánchez para buscar cómplices en sus cesiones al independentismo", han señalado a Europa Press las fuentes consultadas. En este sentido, han subrayado que son los presidentes autonómicos los responsables de fijar el nivel de relación institucional que consideren oportuno y, por tanto, 'Génova' "ni inducirá ni prohibirá ninguna reunión", han indicado las mismas fuentes. El PP nacional ha lamentado que el presidente del Gobierno se haya negado hasta ahora a recibir a los presidentes autonómicos y lleve casi un año sin convocar la Conferencia de Presidentes, que han reclamado por escrito en numerosas ocasiones, según fuentes de la formación. FEIJÓO REÚNE A SUS 'BARONES' ESTE VIERNES EN MADRID La dirección nacional del PP ha puesto en valor el "compromiso con la solidaridad de todos los territorios gobernados por el PP y su compromiso con la negociación multilateral en lo referido al sistema de financiación". "Los que buscaban división no la han encontrado ni la encontrarán, y así quedará patente tras la reunión de mañana en la cumbre de presidentes que dirigirá Alberto Núñez Feijóo", han asegurado fuentes 'populares', en alusión a la reunión con sus 'barones' en Madrid para escenificar un frente común contra el llamado cupo catalán y pedir multilateralidad en la financiación.

