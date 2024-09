El FBI interrogó el año pasado al tirador del instituto de Georgia por amenazas de ataque a una escuela

La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) ha confirmado que el año pasado interrogaron al sospechoso de efectuar los disparos en un instituto de la ciudad de Winder, Georgia, que dejó el miércoles cuatro muertos, después de recopilar pistas sobre amenazas de un tiroteo en una escuela. La división de Atlanta del FBI ha informado de que en mayo de 2023 recibieron varias pistas anónimas de amenazas hechas a través de internet sobre un posible tiroteo "en una escuela, lugar y hora no identificados". Entre el contenido de esas amenazas había fotografías de armas. El FBI localizó el lugar desde el que se difundieron esos mensajes y dieron parte a la Oficina del Sheriff del condado de Jackson, que identificó a un joven de 13 años que ha resultado ser Chris Hosey, el tirador del Instituto Apalachee. Las autoridades interrogaron tanto Hosey como a su padre, quien "declaró que tenía armas de caza en casa", pero el menor "no tenía acceso a ellas sin supervisión", señala el FBI en un comunicado, en el que se apunta que el tirador "negó haber hecho las amenazas a través de internet". "El condado de Jackson alertó a las escuelas locales de que vigilaran al sujeto. En ese momento, no había causa probable para su detención o tomar medidas adicionales en base a las leyes locales, estatales o federales", señala la nota. Este miércoles, Hosey, de 14 años, irrumpió armado con un fusil semiautomático AR-15 en el Instituto Apalachee matando a cuatro personas --dos estudiantes y dos docentes-- e hiriendo a nueve personas más. La Policía ha confirmado que será juzgado como adulto por asesinato. Se trata del tiroteo número 45 en centros escolares en lo que va de año y el más mortífero hasta ahora. En 2024, Estados Unidos ha sufrido 385 grandes tiroteos --aquellos en los que al menos cuatro víctimas sufren disparos--, según Gun Violence Archive, una organización que cataloga este tipo de incidentes en el país.

