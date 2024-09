Marta Fernández: "Ya noto el cansancio, la apuesta de nadar cinco días seguidos era grande"

La nadadora española Marta Fernández se mostró "contenta" con la medalla de bronce lograda este miércoles en los 50 braza SB3 de los Juegos Paralímpicos de París, pero confesó que ha notado "el cansancio" de ser ya su tercer día seguido nadando y que si a lo mejor hubiese tenido algo más de descanso lo hubiese podido "pelear más". "La verdad es que ya noto el cansancio de los dos días anteriores. La apuesta era grande, nadar cinco días seguidos, y lo hemos entrenado mucho, pero hoy es verdad que me ha costado un poco más, aunque estoy contenta, muy contenta", señaló Marta Fernández tras su final en la zona mixta. Ahora, de cara a lo que le queda por competir, sabe que "la teoría está en dormir mucho". "Este jueves por la mañana es un relevo, hay que buscar la final y por la tarde darlo todo. Y el viernes lo que me quede, lo dejo en la piscina", admitió. "Me ha costado arrancar, pero bueno, es que me cuesta siempre. Estoy contenta con la carrera y creo que si hubiese tenido un descanso, lo hubiese podido pelear más", añadió la burgalesa, que ya suma seis medallas y que es la deportista castellano-leonesa con más a nivel paralímpico tras la atleta Purificación Santamarta que ganó 16. Además, la nadadora española no olvida que el nivel ha subido respecto a hace tres años cuando fue campeona en esta prueba "con el mismo tiempo" que nadó en esta final. "Cada año sube más el nivel y se nota mucho, por eso hay que seguir trabajando y entrenando mucho para seguir", sentenció.

