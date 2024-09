Junko trunca la 'Operación 360' para relanzar a Isabel Pantoja

Isabel Pantoja está a punto de comenzar una nueva vida. Tal y como han confirmado en 'Vamos a ver' ya ha encontrado una casa de alquiler en Madrid y será esta semana, o la que viene, cuando la tonadillera cierre Cantora para siempre mientras afronta la recta final de su gira '50 aniversario', piedra angular del 'Proyecto 360' para relanzar la imagen de la viuda de Paquirri. Una operación que pasaba, en primer lugar, por solucionar sus graves problemas económicos. Algo que sucederá muy pronto, ya que a los 12 conciertos que ha ofrecido en diferentes ciudades de nuestro país -y que le habrían reportado unos ingresos cercanos al 1.200.000 euros-, se une la posible venta de la finca. Al parecer habría unos inversores privados interesados en adquirir Cantora por una cantidad cercana a los 4 millones de euros con el fin de convertir la residencia de la cantante en un hotel rural de lujo. De ahí a Isabel le corresponderían algo más de 2 millones -el resto sería para su hijo Kiko Rivera, propietario del 48% de la finca-, con lo que estaría muy cerca de poner sus deudas a cero. Para sanear su economía y proporcionarle jugosos ingresos, habría diferentes proyectos en marcha, como una gira internacional por diferentes ciudades de Europa y de Estados Unidos, o su propio biopic, en el que Pantoja contaría en primera persona su vida y por el que podría ingresar 4 millones de euros. Pero mientras no se materializa esta operación para que la artista deje atrás los años más oscuros de su vida y disfrute de una tranquilidad económica, para solucionar sus deudas con Hacienda y con diferentes entidades bancarias está decidida a deshacerse de todas sus propiedades, empezando por el piso de Sevilla en el que vivió su hermano Bernardo Pantoja y en el que actualmente reside su viuda, Junko. Sin embargo, la negativa de la japonesa a irse del que ha sido su hogar en los últimos años ha provocado que Isabel presente una demanda de desahucio para echarla y poder vender por fin el piso situado en el barrio de Triana por una cantidad que rondaría los 100.000 euros. Junko no se piensa rendir y aconsejada por su abogada se habría 'atrincherado' en la casa mientras intenta demostrar su situación de vulnerabilidad para que no puedan obligarla a irse de allí. Un problema para el relanzamiento de Pantoja, que tampoco piensa dar su brazo a torcer y está dispuesta a llegar hasta el final para poder vender su piso. Ajena a la intención de su 'cuñada', Junko continúa con su día a día, saliendo de casa tan solo para hacer la compra. Camuflada bajo un sombrero para intentar pasar desapercibida, la japonesa ha dado la espalda a la prensa y ha guardado silencio sobre si finalmente ha decidido abandonar el piso por las buenas, sin aclarar si le ha llegado la demanda de desahucio de la cantante.

Compartir nota: Guardar Nuevo