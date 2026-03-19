AMP. Badosa vuelve al circuito con victoria, Jódar ya gana en Masters 1000 y Landaluce sorprende a Giron

La jornada en el torneo de Miami estuvo marcada por varias remontadas destacadas y debuts exitosos de jugadores españoles que lograron avanzar a la siguiente ronda frente a competidores internacionales. Según reportó Europa Press, Paula Badosa selló su pase después de superar dos momentos clave en el primer set ante Aliaksandra Sasnovich, mientras que Rafa Jódar y Martín Landaluce vencieron a Yannick Hanfmann y Marcos Giron respectivamente, celebrando logros importantes en sus trayectorias profesionales.

Tal como publicó Europa Press, Paula Badosa regresó a la competición de élite en el circuito WTA con una victoria frente a la jugadora bielorrusa Aliaksandra Sasnovich en la primera ronda del WTA 1000 de Miami, jugada en pista dura. La española, que había alcanzado recientemente las semifinales del torneo WTA 125 de Austin, Texas, retomó la senda de las victorias en Florida tras enfrentarse a un duelo repleto de intercambios y momentos críticos. El partido, que se retrasó un día por condiciones meteorológicas, presentó un primer set especialmente disputado donde Badosa se mostró resiliente al revertir dos quiebres en contra. Con Sasnovich al servicio para forzar el ‘tie-break’, la catalana consiguió una tercera ruptura que le permitió adjudicarse esa manga por 7-5, después de salvar una bola de quiebre.

En el segundo set, la igualdad se mantuvo hasta el 3-3, momento en el cual Badosa presionó para conseguir un quiebre definitivo. Tras adelantarse 4-3, concretó la rotura clave en el juego siguiente y finalizó el encuentro con un 6-3, clasificándose así a los treintaidosavos de final en una hora y 48 minutos de juego. En la próxima ronda, su rival será la estadounidense Iva Jovic, quien no tuvo que disputar la fase inicial.

Europa Press destacó también la victoria de Rafa Jódar dentro del cuadro del Masters 1000 del torneo, donde el joven español, procedente de la fase previa, firmó su primer triunfo en una cita de esta categoría de la ATP al imponerse tras tres sets al alemán Yannick Hanfmann, también proveniente de la clasificación. El marcador cerró 6-4, 4-6 y 6-1, sellando así el pase de Jódar a la siguiente etapa, donde le espera el italiano Lorenzo Musetti, quien figura como cuarto cabeza de serie.

Adicionalmente, Roberto Bautista Agut, de amplia experiencia en el circuito, logró su avance a la segunda ronda en el mismo torneo de Florida tras vencer al australiano James Duckworth en dos sets, ambos resueltos en ‘tie-break’, por 7-6(3) y 7-6(4). Según consignó Europa Press, el castellonense tuvo que sobreponerse a una desventaja con un ‘break’ en contra durante la primera manga y salvó dos bolas de set antes de revertir la situación. Su siguiente adversario será el ruso Karen Kachanov.

Por último, Martín Landaluce logró un resultado relevante al superar al estadounidense Marcos Giron con parciales de 6-3 y 7-6(6), en un encuentro que duró poco más de hora y media. En el set inicial, Landaluce aprovechó su única oportunidad de ruptura, mientras que, en la segunda manga, supo recuperarse tras estar 2-4 abajo y forzar el desempate, donde finalmente cerró el partido según lo reportado por Europa Press.

La actuación de los tenistas españoles en la presente edición del torneo de Miami, tanto en las ramas masculina como femenina, refleja un momento positivo en diferentes etapas de sus carreras. Badosa reingresa entre las mejores del circuito internacional con una exhibición robusta frente a dificultades. Jódar y Landaluce, en tanto, suman victorias representativas en el contexto del Masters 1000, consolidándose progresivamente en la élite del tenis profesional.