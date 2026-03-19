El Celta de Vigo aplaca al Olympique de Lyon y se mete en cuartos de final

Ferran Jutglà anotó el segundo tanto para el Celta de Vigo tras una jugada al contragolpe en los minutos finales del encuentro en Lyon, asegurando la clasificación del equipo gallego a los cuartos de final de la Liga Europa. Según publicó el medio, el RC Celta selló su victoria con un resultado global de 3-1 al vencer con claridad al Olympique de Lyon y aguarda ahora por su próximo adversario, que saldrá del enfrentamiento entre el Genk y el Freiburg.

El medio informó que el partido, correspondiente a la vuelta de los octavos de final, terminó 0-2 a favor del Celta en el Groupama Stadium. En el inicio del encuentro, el conjunto visitante pidió un penalti debido a un pisotón de Nicolás Tagliafico sobre el tobillo izquierdo de Javi Rueda, pero ni el árbitro principal ni el equipo del VAR aprobaron la sanción. Más adelante, en el minuto 19, el árbitro expulsó con tarjeta roja directa a Moussa Niakhaté tras otra acción sobre Javi Rueda, lo que permitió al Celta jugar con superioridad numérica durante el resto del partido.

Con un hombre más, el Celta fue tomando dominio del juego, según detalló el medio. Williot Swedberg dispuso de la mejor oportunidad de la primera parte, ejecutando un disparo con la pierna derecha dentro del área que el portero del Lyon atajó en dos tiempos. Al regreso del entretiempo, tras dos modificaciones realizadas por Claudio Giráldez en el conjunto gallego, el Celta presentó un rendimiento más sólido. Hugo Álvarez, actuando en la banda izquierda, mostró destellos técnicos y, al minuto 61, generó la jugada que resultó en el primer gol del partido: tras una internada, habilitó con un pase horizontal a Javi Rueda, quien finalizó la acción al llegar desde el segundo poste.

El Olympique de Lyon, obligado a buscar el empate, incrementó su presión pero no logró traducir ese esfuerzo en ocasiones claras de gol. El medio consignó que, salvo un remate de cabeza de Corentin Tolisso que no alcanzó el objetivo, el equipo local no representó una amenaza concreta para el arquero del Celta. El control defensivo del conjunto vigués y el acierto en las transiciones ofensivas mantuvieron a raya a los franceses.

En la recta final, ya en tiempo de descuento y tras un intento de vaselina de Iago Aspas, Ferran Jutglà aprovechó los espacios para avanzar casi en solitario hasta el área rival y definir con un disparo de zurda, estableciendo el 0-2 que consolidó el pase de los gallegos a la siguiente ronda. Reportó el medio que el resultado refleja la solidez del Celta tanto en defensa como en ataque en esta eliminatoria.

El RC Celta de Vigo espera en cuartos de final al vencedor de la serie entre el Genk y el Freiburg, mientras que el Olympique de Lyon queda eliminado de la competición continental tras no poder revertir el empate 1-1 de la ida. Las decisiones arbitrales y la efectividad en jugadas clave resultaron determinantes en el desarrollo y desenlace del partido, según finalizó el medio.