Bessent afirma que la permanencia de Powell como gobernador tras su salida apenas tiene precedentes históricos

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha asegurado que la permanencia del actual presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, como gobernador del banco central una vez termine su mandato en mayo apenas tiene precedentes históricos y ha indicado que el candidato de Trump para dirigir la institución, Kevin Warsh, ya ha mantenido reuniones con senadores.

"Es decisión de Powel mantenerse como gobernador o no. Históricamente, esto quedaría fuera de las normas históricas. Solo un presidente se ha mantenido como gobernador en la historia y el presidente de Estados Unidos le pidió que se quedara. No me imagino al presidente Trump pidiendo a Powell que se quede", ha indicado Bessent en una entrevista en la cadena 'Fox Business'.

Powell, tras la reunión de este miércoles para adelantar las decisiones de la Fed en materia monetaria, sostuvo que se mantendría en su cargo hasta que haya confirmación sobre su sustituto y haya terminado la investigación en su contra, aunque sea de manera interina.

Así, el nominado por Trump Kevin Warsh se encuentra en conversaciones con senadores para facilitar su proceso en la cámara alta, aunque el senador republicano por Carolina del Norte Thom Tillis advirtió de que bloquearía la nominación del próximo presidente de la Fed, Kevin Warsh, el cual fue elegido en enero por Trump, a menos que se diera carpetazo definitivo al asunto.

La carrera por suceder a Powell continúa con la intención del inquilino de la Casa Blanca de poner al frente de la Reserva Federal a una persona afín tras la sostenida disputa con Powell por no reducir los tipos de interés, una acción que tampoco llevó a cabo este miércoles cuando mantuvo los tipos en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%.