Crónica del Valencia Basket - Barça, 62-66

Con un rebote clave y un robo en los segundos finales, Joel Parra aseguró la victoria número 18 del Barça en la Euroliga, según consignó Europa Press. El enfrentamiento ante Valencia Basket culminó con un ajustado marcador de 66 a 62 en el Roig Arena, resultado que permite al conjunto catalán detener una racha negativa de seis derrotas en los últimos siete partidos del torneo europeo y mantener su posición entre los 10 primeros de la clasificación.

El medio Europa Press reportó que la actuación de Parra fue determinante a lo largo de todo el encuentro, aportando 14 puntos, 9 rebotes y una valoración de 19. Estos números contribuyeron a que el equipo dirigido por Xavi Pascual superara los errores y la baja efectividad ofensiva que marcaron un partido caracterizado por la lucha y la incertidumbre. Además, Will Clyburn y Jan Vesely acompañaron el desempeño de Parra: Clyburn encestó un triple decisivo y Vesely, pese a un golpe en el inicio del partido, firmó 11 puntos tras regresar a la cancha. El Barça afrontó el partido limitado por las ausencias de Tornike Shengelia y de Nicolás Laprovíttola, ambos por lesión, y la necesidad de administrar los minutos de Tomas Satoransky debido a exigencias físicas.

De acuerdo con los detalles publicados por Europa Press, el Barça inició el encuentro enfocado en contener el ritmo ofensivo habitual del Valencia y mantenerse en partido, dejando atrás la presión ocasionada por la reciente racha de derrotas. Desde el primer cuarto, la defensa implementada por Xavi Pascual, sumada a la falta de acierto en ambos equipos, impidió que el marcador se distanciara de manera significativa. Al cierre del primer tiempo, la diferencia entre ambos equipos era mínima, con el Barça al frente por 35 a 33.

Con la reanudación, el equipo catalán logró un parcial de 8 a 0 que le otorgó cierta ventaja en el marcador, aunque Valencia respondió recurriendo a una mayor rotación y aportes desde la banca, como el de Neal Sako, Jean Montero y Josep Puerto, este último autor de un triple sobre la bocina antes del descanso. La anotación, sin embargo, no aumentó el espectáculo ofensivo, que permaneció restringido por la elevada cantidad de errores en las ejecuciones de ambos elencos, destacó Europa Press.

En la segunda mitad, Darius Thompson contribuyó a que Valencia diera vuelta el marcador en el inicio del tercer cuarto, aunque el Barça respondió en el rebote ofensivo y aseguró oportunidades adicionales para jugadores como Clyburn y Hernangómez, quien tuvo momentos de disputa interna y esfuerzo. Los locales, dirigidos por Pedro Martínez, intentaron revertir la tendencia con conversiones de tres puntos de jugadores como Braxton Key y Omari Moore, aunque la efectividad exterior se mostró esporádica y no bastó para establecer una diferencia considerable.

Europa Press detalló que Valencia alcanzó su máxima ventaja de cinco puntos al inicio del último cuarto, con el electrónico en 58-53. En ese tramo, el Barça atravesó una sequía ofensiva, sumando solo una canasta en siete minutos. Sin embargo, la reacción llegó con un triple de Vesely, acompañado de una mejora en la recuperación de balones y segundas oportunidades tras rebotes claves, en especial de Parra. A falta de pocos segundos, Parra capturó un rebote ofensivo y facilitó el triple decisivo de Clyburn que devolvió la ventaja al conjunto catalán. Sobre la bocina, un robo de Parra en la última posesión del Valencia selló el triunfo azulgrana.

El medio especificó que el Barça cerró el partido con los siguientes marcadores parciales: 15-18 en el primer cuarto, 18-17 en el segundo, 19-18 en el tercero y 10-13 en el último. En la ficha técnica, los jugadores de Valencia sobresalieron Sako, máximo anotador con 12 puntos, seguido por Montero (11), mientras que en el Barça, Parra lideró junto a Clyburn (13) y Vesely (11). Ni el Barça ni Valencia mostraron figuras excluyentes en el tiro exterior, ya que la baja efectividad en triples (3 de 15 para Valencia) incidió en el desarrollo del juego, que atravesó fases de estancamiento en ambos lados.

El Roig Arena sirvió de escenario a un encuentro sin expulsados, bajo la supervisión de los árbitros Belosevic, Difallah y Petek. Tanto la lógica de los banquillos como la profundidad de planteles condicionaron las variantes y el ritmo de juego, según puntualizó Europa Press. La plantilla inicial del conjunto local estuvo formada por Badio, Thompson, Puerto, Reuvers y Pradilla, mientras que por los visitantes salieron Satoransky, Punter, Cale, Parra y Vesely. Los cambios tácticos y la rotación permitieron que piezas como Juani Marcos, quien acertó dos triples en el primer cuarto, aportaran relevancia en momentos específicos del enfrentamiento.

El resultado deja al Barça con una marca de 18 victorias, evitando caer de la zona de privilegio de la Euroliga, mientras que Valencia se mantiene con 20 triunfos, sin poder capitalizar el bajón anímico y físico que experimentó el plantel catalán en tramos avanzados del partido. Europa Press subrayó que la reacción de los dirigidos por Xavi Pascual permitió dejar atrás una pesada secuencia de derrotas y recuperar confianza en su camino hacia la fase decisiva del torneo continental.