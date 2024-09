Irán convoca al embajador de Australia en Teherán por difundir un mensaje a favor de la comunidad LGTBI

El Ministerio de Exteriores de Irán ha convocado este martes al embajador de Australia en Teherán, Ian McConville, después de que la legación diplomática australiana en el país difundiera un mensaje a favor de la comunidad LGTBI, una cuestión considerada "ofensiva" para las autoridades iraníes. Así, ha trasladado su protesta por las acciones de la Embajada australiana, a la que ha acusado de publicar un contenido que "rompe las normas" y ha condenado contundentemente estas acciones. "Este contenido es ofensivo y contrario a los principios islámicos e iraníes. Es necesario evitar que esto se repita", ha puntualizado el Ministerio en un comunicado. En este sentido, ha alertado de que este tipo de acciones por parte de la Embajada "son contrarios al Derecho Internacional y la Convención de Viena, que rige el comportamiento de los representantes políticos a la hora de respetar las normas y regulaciones del Gobierno que los acoge". No obstante, la Embajada australiana ha hecho hincapié en que no buscaba insultar al pueblo ni a los valores de la sociedad iraní y ha resaltado que el país no ha sido nombrado en el mensaje en cuestión, difundido con el objetivo de crear un "entorno seguro para todos, especialmente para las comunidades LGTBI". En este sentido, el embajador ha asegurado que las preocupaciones de las autoridades iraníes serán trasladadas al Gobierno australiano.

