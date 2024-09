Vox reprocha a PSOE y PP su "política suicida" en materia migratoria y les responsabiliza de la "ola de inseguridad"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reprochado a PSOE y PP su "política suicida" en materia migratoria y les ha responsabilizado de la "ola de inseguridad en forma de cuchilladas, violaciones, ocupaciones y amenazas yihadistas". Para el dirigente de Vox, socialistas y 'populares' son "responsables de la degradación de los servicios públicos, el colapso del sistema sanitario, de las listas de espera y del robo de dinero a los españoles a los que se les retiran ayudas". En una rueda de prensa, Abascal se ha referido con estas palabras a la "regulación de golpe de medio millón de personas que han entrado ilegalmente en España", en alusión a la Iniciativa Legislativa Popular cuya tramitación está parada en el Congreso y que, en su opinión, "es un insulto a los españoles e inmigrantes que llegan cumpliendo la ley". También ha hecho alusión a la "política migratoria suicida" del reparto de "menas por todos los barrios, pueblos y ciudades de España" y a la política "migratoria que consiste en visitar una república islámica como la de Mauritania e invitar a que vengan 250.000 personas, cuando en España hay 250.000 extranjeros extracomunicarios en paro". En su opinión, el PP y PSOE están "en la aceptación de un modo de llegar a España que no es una inmigración regular respetuosa con los procedimientos y la manera de vivir, sino una inmigración masiva, ilegal e incompatible con el futuro como sociedad libre". GIRO DE SÁNCHEZ Respecto al giro de posición de Pedro Sánchez sobre la devolución de migrantes en situación irregular, el presidente de Vox ha asegurado que al dirigente socialista "no se le puede creer absolutamente nada". "Pedro Sánchez no tiene ningún principio, no tiene ningún escrúpulo", ha argumentado Abascal para quien el presidente del Gobierno "es capaz de decir una cosa y la contaria con una facilidad pasmosa". Y ha advertido de que "están pasando cosas verdaderamente graves que irritan cada vez más a los españoles, muchos de ellos votantes de la izquierda". "La inmigración ilegal está ocasionando muchos problemas de convivencia en los barrios en España, en las calles, está trayendo inseguridad, colapsando los servicios públicos, da lugar a problemas en la atención sanitaria, que ahora es universal, y hace que muchos españoles acaben contratando seguros privados después de contribuir con sus impuestos a pagar la sanidad pública", ha expuesto Abascal. Y ha precisado sobre la ILP para regularizar migrantes que "realmente no hay un cambio de posición" porque "no han dicho que vayan a retirar en el Congreso la votación para regularizar a los 500.000 migrantes. "A día de hoy se sigue sin poner en marcha y llevar a efecto las deportaciones y muchas personas con orden de expulsión siguen campando a sus anchas por las calles españolas", ha añadido. Y como ejemplo de los cambios de posición de Sánchez ha recordado que el presidente del Gobierno "ha dicho que hay que deportar ilegales y a la vez ha ido a una república islamista a decir que quiere traer a 250.000 personas, cuando aquí hay 250.000 extranjeros extracomunitarios en paro y muchos españoles y muchos jóvenes que tienen que abandonar el país". Ha advertido, no obstante, al jefe del Ejecutivo, de las consecuencias de cambiar de posición: "Luego es muy difícil la marcha atrás" y ha asegurado que "cuando uno acaba dando la razón a Vox, aunque sea en un planteamiento, luego es muy difícil insultar a Vox para llamarse según qué cosas". Por ello, ha confiado en "que cada vez menos españoles creerán (a Sánchez)" y se ha mostrado convencido de que si en España "los problemas de la inmigración no van a la misma velocidad que en Alemania, Gran Bretaña o Francia tiene que ver con la respuesta electoral y popular de los ciudadanos".

