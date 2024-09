María del Monte, nueva colaboradora de 'Y ahora Sonoles': "Tengo a amigos y a Inma a mi lado, eso ayuda y mucho"

En un verano que está siendo especialmente complicado para María del Monte en el que ha tenido que ha tenido que ver cómo su sobrino Antonio Tejado entraba en prisión por el robo que sufrió en su propia casa, la artista acude al plató del programa 'Y ahora Sonsoles' revelando que será una de las nuevas colaboradoras de esta temporda. "Me hace mucha ilusión estar en este equipo. Creo que me va a venir bien, que voy a aprender cosas nuevas y que voy a seguir teniendo ganas de verte" reconocía sobre esta nueva etapa. Feliz por su vuelta a los escenarios este verano en los que la hemos visto lanzar algunos 'mensajes' a su sobrino Antonio Tejado, María aseguraba que esos mensajes forman parte de su forma de ser y para nada estaban preparados o pensados: "Que conste en acta que no tenía nada preparado. Aquello surgió y surgió. Soy una persona irónica a la que le gustan las bromas y, afortunadamente, empiezo a gastarlas de nuevo" explicaba cuando le recordaban la broma sobre los relojes que lanzó durante su concierto en Málaga. "Soy una persona sin dobleces y sin mensjes ocultos y eso es así. Soy una persona que sé valorar lo que tengo y a pesar de que me hayan quitado cosas, tengo la más importante que es salud, y abrir los ojos cada mañana y seguir formando parte de esto que llaman vida" añadía orgullosa del camino que se ha forjado con los años. Aunque ver a su sobrino entrar en prisión ha sido un duro golpe para ella al igual que la posterior ruptura con algunos de los miembros de su familia por este mismo suceso, María tiene claro que es una persona privilegiada: "No tengo derecho a quejarme, ni estoy dispuesta a hacerlo para regocijarme en mi daño, al revés. Para seguir viviendo es fundamental ver todo lo que tienes y así darte cuanta de todo lo que te sobra". Feliz al lado de Inmaculada Casal que ha sido un gran apoyo para ella en estos momentos, María reconocía: "Yo siempre he sido una persona afortunada. Para mí el amor es lo más importante del mundo". Orgullosa de la gente que tiene a su alrededor, la cantante añadía: "Tengo a amigos y a Inma a mi lado y todo eso ayuda y mucho. Lo que hay que conseguir en la vida es decir qué bonita es la vida, y qué coraje me da morirme".

