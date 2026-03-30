Dos embarcaciones francesas parten el 4 de abril para unirse a la flotilla pro-Gaza

París, 30 mar (EFE).- Dos pequeñas embarcaciones francesas partirán el 4 de abril del puerto de Marsella para unirse a una nueva flotilla internacional, que contará con una centena de barcos, con la idea de romper el bloqueo marítimo impuesto por Israel sobre la Franja de Gaza.

Así lo anunció en una conferencia de prensa Claude Léostic, de la asociación France Palestine Solidarité (AFPS).

Esta acción servirá para mostrar "la solidaridad con el pueblo palestino que está bajo el genocidio y el bloqueo de Gaza", al mismo tiempo que sufre "una violencia de colonos insoportable" en Cisjordania, aseguró.

Los dos barcos franceses transportarán medicamentos y alimentación y contarán con activistas propalestinos, sindicalistas y políticos de izquierda.

La Global Sumud, compuesta por 42 barcos y casi 500 pasajeros, fue la última flotilla con destino a la Franja de Gaza, frenada en octubre de 2025 por parte de las fuerzas israelíes.

Entonces, un total de 30 ciudadanos franceses fueron arrestados. A su llegada a Francia, varios de ellos denunciaron malos tratos por parte de las autoridades de Israel. EFE