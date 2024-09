La SGAE propone un "itinerario sentimental" por series como 'Cuéntame', 'La mesías' o 'Historias para no dormir'

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) propone "un itinerario sentimental" por las series de televisión españolas de las últimas décadas con la muestra 'Las series de nuestra vida', que estará abierta en la sede madrileña de la institución del 12 de septiembre al 3 de noviembre de 16.00 a 21.00 horas. La muestra, que ha sido comisariada por el crítico de televisión Lorenzo Mejino (autor del blog 'Series para gourmets' de 'El diario vasco') y Maribel Sausor (responsable del departamento de Actividades Complementarias de SGAE), cuenta con alrededor de un centenar de objetos, como fotografías de rodajes, piezas de atrezo y vestuario, recortes de prensa, productos promocionales, claquetas o guiones y story boards originales. A partir de todos esos elementos se pretende rememorar algunas de las historias "que más han influenciado socialmente a lo largo de la historia televisiva española, desde sus albores hasta sus más recientes éxitos", ha explicado Mejino. "Son series con las que hemos reído, llorado, sufrido, amado* Han marcado nuestras vidas y la historia de nuestro país, y sin duda se han convertido en referentes ineludibles para entender quiénes y cómo somos", ha añadido Sausor. El trayecto arranca con 'Los Tele-Rodríguez', serie pionera en España que empezó a emitirse en febrero de 1957, apenas cuatro meses después del inicio de las retransmisiones regulares de TVE. De aquella etapa primigenia de la televisión en blanco y negro son también 'El Séneca' o la galardonada 'Historias para no dormir', de Narciso Ibáñez Serrador, que se estrenaron a mediados de los años 60. En el otro extremo, títulos como 'La mesías' y 'Cardo', que iniciaron su triunfal recorrido en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y que, de algún modo, también sirven como referentes para "el futuro de la producción audiovisual" en España. Asimismo, se incluyen trabajos como 'Cuéntame cómo pasó', con sus más de 400 capítulos. La exposición está compuesta por más de un centenar de objetos procedentes de colecciones particulares, productoras audiovisuales o empresas de televisión. Las piezas de vestuario son "algunas de las más llamativas" de la muestra, según los organizadores. Así, se podrán contemplar dos trajes completos de la Galería del Bandolero de El Borge (Málaga), que llevó Álvaro de Luna en su papel de El Algarrobo en 'Curro Jiménez'; el vestido de novia de la firma Oh qué luna! que lució Lydia Bosch en el último capítulo de la serie 'Médico de familia', o diversas piezas de ropa diseñadas por Ana López Cobos para 'La Mesías'. Entre otros elementos de producción y rodaje, la muestra incluye claquetas de series como 'Crónicas de un pueblo', 'Turno de oficio', 'Vis a vis' y 'Venga Juan', fotografías inéditas y carteles promocionales, y guiones originales de 'Verano azul' (junto a la máquina de escribir del director y guionista Antonio Mercero), 'Farmacia de guardia', 'Paquita Salas' o 'Historias para no dormir', este último con anotaciones personales de Ibáñez Serrador. De esta popular producción se mostrarán también los dibujos que Antonio Mingote realizó para el capítulo 'El asfalto', que protagonizó el padre del director, Narciso Ibáñez Menta. Asimismo, habrá numerosos objetos de atrezo, como el mobiliario del salón de la familia Alcántara de 'Cuéntame cómo pas'ó, la maqueta del Banco de España y cinco lingotes de oro con la cara de Dalí que se usaron en 'La casa de papel', o el faldón del toldo del bar 'El Asturiano' de 'Amar en tiempos revueltos'.

Compartir nota: Guardar Nuevo