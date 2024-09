AfD logra la primera victoria de la ultraderecha en un estado alemán desde la Segunda Guerra Mundial

El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD, 33,4 por ciento, según proyecciones) ha sido la formación más votada en las elecciones celebradas este domingo en el estado alemán de Turingia, con lo que logra un resultado histórico que supone la primera victoria de la ultraderecha en un parlamento alemán desde la Segunda Guerra Mundial. AfD se ha impuesto claramente en Turingia al partido conservador Unión Cristiano Demócrata (CDU, 23,8 por ciento), que sí ha logrado mantener el primer puesto en las elecciones celebradas en Sajonia también este domingo. La CDU ha logrado un 31,5 por ciento de apoyo, ligeramente por delante de AfD (31,4 por ciento), siempre según proyecciones aún provisionales. El estudio de Infratest Dimap para la televisión pública ARD sitúa así a la CDU por debajo de su resultado de 2019 en Turingia (32,1 por ciento), en contraste con AfD, que asciende (27,5 por ciento en 2019). Por detrás en ambos estados se sitúa la Alianza Sahra Wagenknecht - Por la Razón y la Justicia (BSW), una formación con un discurso que abarca desde la política económica comunista hasta la retórica antiinmigración propia de AfD. En Sajonia lograría un 11,5 por ciento de votos, mientras que en Turingia se haría con un 15,5 por ciento a la espera de resultados oficiales. En Sajonia la cuarta posición es para el Partido Socialdemócrata (SPD, 7,6 por ciento), seguido de Los Verdes (5,1 por ciento, más de tres puntos menos que hace cinco años). La Izquierda (4,3 por ciento) se quedaría fuera del parlamento regional. En Turingia la cuarta plaza es para La Izquierda, con un 11,5 por ciento de votos, muy lejos del 31 por ciento de 2019, cuando fue primera fuerza política. El SPD habría logrado un 6 por ciento (8,2 por ciento en 2019) y Los Verdes quedan sin representación con un 3,4 por ciento, por debajo del 5 por ciento mínimo. De confirmarse, la CDU obtendría, como en 2019, su peor resultado histórico desde 1990 en Sajonia, aunque no parece peligrar su gobierno, que mantiene precisamente desde la reunificación alemana. El candidato de la CDU, Michael Kretschmer, es el primer ministro del estado desde 2017. Desde entonces lo hizo en coalición con el SPD y desde 2019 incorporando también a Los Verdes. REACCIONES En Turingia, el candidato de la CDU, Mario Voigt, ha reivindicado ya sus opciones de formar gobierno. "Nosotros, como CDU, también vemos esto como una oportunidad para un cambio político bajo la dirección de la CDU", ha declarado Voigt desde Erfurt. Además, ha anunciado que abrirá conversaciones con el SPD por su "resultado muy respetable a pesar del viento en contra de la coalición del semáforo de Berlín". También el secretario general de la CDU, Carsten Linnemann, se ha referido a las elecciones regionales en Turingia y Sajonia y ha prometido que no habrá coalición con AfD. "Somos muy, muy claros con eso", ha subrayado antes de defender la necesidad de llegar acuedos "hacia el centro", según recoge la televisión pública alemana. Sin embargo, el candidato de AfD en Turingia, Bjoern Hoecke, ha "advertido" ante la posibilidad de dejar fuera a su partido. "Quien quiera estabilidad en Turingia debe incluir a AfD. Cualquier coalición sin AfD no hará ningún bien a este estado", ha argumentado. "Es una buena tradición que la fuerza más votada invite a otros a negociar" y ha recordado que hay militantes de base de la CDU que apoyan la colaboración. "¿Cuánto tiempo puede la dirección de la CDU seguir con políticas que van en contra de las bases", ha planteado. También el colíder de AfD Tino Chrupalla ha reivindicado su derecho a gobernar por ser la muerza más votada en Turingia. "La voluntad de los votantes es que haya un cambio político aquí, en Sajonia, y también en Turingia", ha declarado Chrupalla en la televisión ZDF. La colíder de AfD, Alice Weidel, ha destacado el "éxito histórico" de las elecciones. "Somos la fuerza más votada en el estado por primera vez (en Turingia). En sajonia también AfD tendrá los mejores resultados", según Weidel, qeu considera estos resultados "un castigo para la coalición semáforo" que gobierna a nivel federal. "Es un réquiem para esta coalición. Deberían preguntarse si pueden seguir gobernando", ha argumentado antes de defender la necesidad de convocatoria de elecciones anticipadas. Con estos resultados, a nivel de ambos estados, será BSW la que decida qué formación gobernará y la propia Sahra Wagenknecht ha abogado por una coalición de la CDU con presencia de BSW en Sajonia. "Tenemos grandes esperanzas de que podamos formar un buen gobierno con la CDU", ha explicado en la televisión pública ARD. La candidata de BSW en Sajonia, Sabine Zimmermann, había descartado previamente cualquier colaboración con AfD. "Rechazamos claramente una coalición con AfD", dijo en la cadena ZDF. "La CDU tendrá que decidir si sigue con Los Verdes y con el SPD y que todo continúe como está, o si querrá hablar con BSW y entonces el partido podrá cambiar algo", ha argumentado. Otra cuestión a tener en cuenta es que AfD controlará al menos un tercio de los diputados en Turingia, con lo que no hay posibilidad de una mayoría de dos tercios sin la formación ultra. En este estado es necesaria una mayoría de dos tercios para algunas decisiones, como la elección de jueces. Tras conocerse estos resultados, cientos de personas han salido a las calles de Leipzig y Erfurt para protestar contra la extrema derecha. Según la Policía ha habido unos 500 manifestantes de izquierda concentrados frente a la sede del Parlamento en Erfurt convocados por la coalición A las Plazas bajo el lema "Coherentemente antifascistas" que luego han recorrido varias calles del centro de la capital de Turingia. Mientras, en Leipzig, unas 800 personas --según los convocantes-- se han reunido ante el Ayuntamiento de la ciudad sajona para protestar contra AfD como culminación de una confluencia de tres columnas hacia el centro de la localidad. La protesta está convocada por los grupos Leipzig Toma la Plaza y Abuelas Contra la Derecha. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/900918/1/afd-logra-primera-victoria-ultraderecha-estado-aleman-iigm TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

Compartir nota: Guardar Nuevo