La madre de Antonio Tejado, indiferencia y mirada perdida tras la broma de María del Monte sobre el reloj que le queda

Demostrando que poco a poco está logrando pasar página tras el violento atraco que sufrió hace un año en su casa de Sevilla -en el que le robaron todas sus joyas, dinero en efectivo y su colección de relojes de alta gama entre otros objetos de valor- y por el que su sobrino Antonio Tejado fue detenido y pasó tres meses en prisión por ser el presunto autor intelectual del robo, María del Monte sorprendía en su último concierto haciendo una broma sobre el asunto. Tirando de sentido del humor a pesar de que no están siendo momentos fáciles, la cantante hacía un chascarrillo sobre el robo al pedirle a una amiga que le guardase el reloj en el camerino: "¡Para uno que me queda!" exclamaba entre risas. Un comentadísima broma sobre la que Antonio ha evitado decir nada, y a la que la madre del sevillano, María José García, ha reaccionado de una manera un tanto extraña. Muy seria y con la mirada perdida en algunos momentos, la cuñada de María del Monte -con la que no tiene relación desde la detención de su hijo- ha dejado en el aire qué le ha parecido que ahora la artista bromee con un tema tan delicado como el robo a su vivienda cuando su sobrino está a la espera de ser juzgado y podría ser condenado a varios años de prisión. Impasible, la madre de Tejado tampoco ha revelado cómo se encuentra su hijo ni si tienen novedades sobre la fecha en la que se celebrará finalmente el juicio.

