Fiscalía de Ecuador investiga el asesinato de uno de sus funcionarios en ciudad costera

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Quito, 17 ago (EFE).- La Fiscalía de Ecuador condenó el asesinato por disparos, la mañana de este lunes, de uno de sus funcionarios en Salinas, en la provincia costera de Santa Elena, y anunció el inicio de investigaciones para identificar a los responsables, según confirmó la institución en un comunicado.

La víctima, identificada como José Luis M. P., era servidor de la Fiscalía Provincial de Santa Elena y perdió la vida tras ser víctima de un ataque cuando se encontraba en el interior de su vehículo de camino a trabajar.

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La Fiscalía señaló que, en coordinación con la Policía Nacional y sus unidades especializadas, desplegará "las acciones investigativas y legales necesarias para identificar a los responsables", con el objetivo de evitar que "el crimen quede en la impunidad".

El Ministerio Público expresó además su solidaridad con los familiares y allegados de la víctima y aseguró que adoptará medidas para fortalecer la protección y seguridad de sus funcionarios.

Santa Elena, junto con Manabí, Guayas y Los Ríos, entre otras, es una de las provincias del país andino más afectadas por la actividad del crimen organizado.

Ecuador atraviesa desde 2024 un "conflicto armado interno" declarado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, contra las bandas del crimen organizado, a las que se atribuye la escalada de violencia que ha situado al país entre los más violentos de Latinoamérica. EFE

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