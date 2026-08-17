Chile reabre a camiones el paso fronterizo con Argentina tras 34 días cerrado por temporal

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Santiago de Chile, 17 (EFE).- Autoridades chilenas informaron este lunes de la reapertura parcial solo para transporte de carga del Paso Internacional Libertadores, principal cruce fronterizo con Argentina, que permaneció cerrado 34 días debido a la acumulación de nieve producto del temporal que azota al país.

La Delegación Presidencial Provincial de Los Andes en Chile decidió la reanudación del tránsito a partir de este martes, bajo una serie de condiciones con horarios restringidos y circulación en un solo sentido, tras coordinaciones con el Comité del Sistema Cristo Redentor integrado por ambos países.

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El paso fue cerrado desde el pasado 14 de julio por las condiciones climatológicas, un periodo que representa el cierre más largo, superando al del invierno austral de 2023 en el que se mantuvo sin operaciones por 26 días.

El movimiento de camiones comenzará "en una sola dirección desde Argentina a Chile hasta Guardia Vieja, dado que posteriormente el tránsito es normal", los días martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de agosto desde las 08:00 a 20:00 hora chilena (entre las 12:00 y las 00:00 GMT), detallaron en un comunicado.

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Posteriormente, el viernes 21 y sábado 22 de agosto, se habilitará el paso de transporte de carga terrestre "en una sola dirección desde Chile a Argentina hasta Uspallata, dado que posteriormente el tránsito es normal", en el mismo horario de los días anteriores.

"Las condiciones de Seguridad son indispensables. Por lo tanto, no se habilitará tránsito de otro tipo de vehículos para efectos de dar condiciones de seguridad a todos los usuarios, sistemas y personas", notificaron.

Las autoridades señalaron que "en una fecha oportuna" comunicarán la reapertura para el turismo, vehículos menores, buses, entre otros, que prevén estén limitadas también en bandas horarias, cuando las condiciones lo permitan.

El paso, que atraviesa la cordillera de Los Andes para conectar las ciudades de Santiago (Chile) y Mendoza (Argentina), es un corredor estratégico para el abastecimiento, el comercio exterior, la inversión y el empleo.

En 2025, la carga que transitó esta vía representó 7.050 millones de dólares en operaciones según datos oficiales, publicados por El Mercurio, y los principales productos movilizados con carnes, vehículos, aceite de soya y de girasol, entre otros.

Desde su cierre, comenzó a originarse una congestión de transporte de carga, que según el cálculo de las autoridades antes del anuncio de apertura se estimaba en más de 1.550 camiones, que esperaban para cruzar desde territorio argentino hacia Chile.

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Según la Cámara Aduanera de Chile, durante estas cuatro semanas se han producido pérdidas estimadas en cerca de 200 millones de dólares, recogen distintos medios chilenos.

Chile atraviesa un temporal, que inició el 14 de julio y ha ido fluctuando en intensidad abarcando a diez de las 16 regiones del país, entre el norte y el sur, con un balance de 15 fallecidos hasta la fecha. EFE

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