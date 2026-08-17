Secuestran a tres policías colombianos en la carretera entre ciudades de Cúcuta y Ocaña

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Bogotá, 17 ago (EFE).- Tres policías de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) fueron secuestrados este lunes cuando circulaban por la carretera que comunica las ciudades de Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander (noreste), informaron fuentes oficiales.

Los uniformados secuestrados son el mayor Fredy Alexis Russi González y los patrulleros Erika Tatiana Monroy y Edison Yesid Medina Traslaviña, integrantes del Grupo Investigativo contra el Terrorismo (Grate) de la Dijín.

El secuestro ocurrió en una zona rural del municipio de Bucarasica, en un sector conocido como La Curva, cuando los policías se desplazaban en un vehículo particular y fueron interceptados por hombres armados.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, condenó el secuestro y aseguró que ordenó desplegar "todas las capacidades de la Fuerza Pública" para encontrar a los tres policías, devolverlos sanos y salvos y capturar a los responsables.

"A nuestros policías y soldados se les respeta. Quienes se atrevan a atentar contra ellos sentirán todo el peso de la ley", afirmó De la Espriella en un mensaje publicado en sus redes sociales.

En la zona tienen presencia diferentes grupos armados, entre ellos la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC, por lo que la autoría del secuestro todavía es objeto de investigación.

En la misma zona de Norte de Santander presuntos guerrilleros del ELN perpetraron en la última semana tres ataques con drones cargados con explosivos contra unidades del Ejército en los municipios de Convención, El Carmen y Ábrego, que dejaron en total dos militares muertos y once heridos. EFE

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