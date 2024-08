Amos Gitai: "Fuimos secuestrados colectivamente por quienes quieren prolongar la guerra"

Venecia (Italia), 31 ago (EFE).- El cineasta israelí Amos Gitai hizo un llamamiento al diálogo en Oriente Medio en la cuarta jornada de la Mostra de Venecia y consideró que el 7 de octubre, cuando comenzó la guerra en Gaza, israelíes y palestinos fueron "secuestrados colectivamente" por un grupo de gente que "quiere prolongar la guerra".

"No es posible matarse unos a otros y declarar victoria", dijo Gitai en rueda de prensa en el Lido e instó a ambas partes a dar un paso adelante.

Gitai ha presentado en la 81 edición de la Mostra, fuera de competición, la película 'Why war', una reflexión sobre los conflictos bélicos en general, inspirada en la correspondencia entre Albert Einstein y Sigmund Freud en 1932, a raíz de una invitación de la Liga de las Naciones.

La película, rodada entre París, Tel Aviv, Berlín y Viena y en la que participan los actores Irene Jacob, Mathieu Amalric, Micha Lescot y Jérôme Kircher, plantea ir más allá de "la intoxicada relación entre israelíes y palestinos".

"Aunque les guste creerlo, no son el centro del mundo, es un conflicto importante pero no el único", afirmó el cineasta, que regresa a Venecia después de haber competido en la sección oficial en 2020 con 'Laila in Haifa'.

Gitai reprochó a Europa que vean a los habitantes de Oriente Medio como "unos salvajes" y recordó que "hace menos de cien años los europeos casi arrasaron todo el continente y mataron a cientos de miles de personas para llegar a una simple conclusión: es posible estar en desacuerdo".

Para el director, Hamás no es una buena opción para los palestinos porque significa ausencia de derechos para las mujeres, para los cristianos o para el colectivo LGTBI. "Los iraníes eligieron ese camino y se quedaron atrapados con los ayatolas".

Y en cuanto a los israelíes dijo que deben deshacerse del "gobierno extremista de derecha, nacionalista, racista y ultrarreligioso".

"Ambos debemos hacer limpieza para que, tal vez, un puente pueda ser construido", subrayó.

La película no incluye imágenes explícitas de guerra, una decisión muy meditada porque, según GItai, la televisión israelí solo muestra "las atrocidades del 7 de octubre, mujeres violadas, gente quemada viva" y la árabe sólo la destrucción de Gaza. "Las televisiones prolongan la guerra, la iconografía prolonga la guerra".

Además de las cartas entre Einstein y Freud, Gitai también utiliza un texto de Virginia Wolf, 'Three Guineas', donde aborda la dominación en la sexualidad y la respuesta de Susan Sontag 'Regarding the Pain of Others', sobre la iconografía de la guerra.