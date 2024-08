Nawja Nimri, su sorpresa ante la sentencia de Daniel Sancho

La noticia de este jueves ha sido, sin duda, la condena de Daniel Sancho a cadena perpetua en Tailandia tras ser declarado culpable del asesinato premeditado de Edwin Arrieta, descuartizamiento y ocultación de su cádaver y ocultación y destrucción de documentación. Un durísimo golpe para Rodolfo Sancho sobre el que le hemos preguntado a diferentes amigos y compañeros de profesión durante la première de la nueva serie de Netflix, 'Respira', en Madrid. Una de las protagonistas es Nawja Nimri, que ha reaccionado con absoluto estupor a la noticia al no saber de quién estábamos hablando, asegurando no conocer ni a Daniel Sancho ni a su padre a pesar de que ambos son dos de los actores más populares de nuestro país y es raro que en sus largas trayectorias en la pequeña y en la gran pantalla no hayan coincidido en ninguna ocasión. Y mientras otro de los protagonistas de 'Respira', Borja Luna, mandaba "un abrazo enorme a Rodolfo" en este momento tan complicado, la actriz confesaba que "no sé de qué me hablas ahora mismo, no sé quién es". ¿Quién es y qué ha pasado?" preguntaba a la prensa, y cuando le explicamos que su hijo ha sido condenado a cadena perpetua en Tailandia se ha quedado sin palabras con el caso: "No jodas, eso es siempre mal. Aunque se haga justicia siempre es una tristeza del capón, sea quien sea, porque yo todavía no sé muy bien ni de qué hablamos".

