Documentalistas denuncian discriminación a manos de la Patrulla Fronteriza por ser latinos

Tucson (EE.UU.), 30 ago (EFE).- El cineasta David Figueroa y la galardonada escritora Reyna Grande aseguran haber sido víctimas de discriminación cuando fueron detenidos por un agente de la Patrulla Fronteriza cerca a la línea divisoria entre Arizona y México, donde filman un documental.

Los artistas dijeron que el hecho ocurrió el pasado 14 de agosto cuando, junto a voluntarios del grupo humanitario de Los Samaritanos, regresaban de filmar en el muro fronterizo.

Faltando unos minutos para llegar a la comunidad fronteriza de Arivaca, el vehículo en el que viajaban pasó cerca de una patrulla de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (CBP), que los siguió y les ordenó detenerse.

“Cuando nos detuvimos, el agente de inmediato se enfocó en nosotros, tanto en Reyna como en mí, porque éramos los únicos latinos del grupo, el pastor de Los Samaritanos es un hombre anglosajón por lo que a él no le preguntaron nada”, relató Figueroa en entrevista con EFE.

Indicó que el agente “de forma muy agresiva” les preguntó si eran “ciudadanos” de los Estados Unidos, todos respondieron que sí, sin embargo de inmediato les ordenó apagar el auto y salir de él.

En ese momento un helicóptero de la Patrulla Fronteriza sobrevoló la zona.

“Desafortunadamente, sabes que filmando en la frontera corremos el riesgo de ser detenidos por lo que siempre traemos con nosotros nuestro pasaporte estadounidense”, explicó el cineasta.

Agregó que a pesar de que enseñaron sus pasaportes que comprobaban su nacionalidad, el agente fronterizo les ordenó a Figueroa y a Grande entrar a la parte trasera de la patrulla, un lugar sin aire acondicionado, en un día donde las temperaturas superaban los 38 grados centígrados.

La pareja permaneció más de 15 minutos dentro de la patrulla y la detención en total duró aproximadamente 30 minutos.

“Fue muy duro vivir una experiencia tan intimidante, algo que desafortunadamente viven todos los días los migrantes, considero que es extremadamente peligroso que te encierren en estas camionetas por tanto tiempo, un día alguien va a morir ahí adentro”, dijo el cineasta.

Figueroa y Grande llevan más de un año trabajando en un documental relacionado con la inmigración. El proyecto sigue a 'Shura' estrenado en el 2023, el cual relata la historia de una voluntaria de Los Samaritanos que ha dedicado gran parte de su vida a brindar ayuda a los migrantes.

La detención de ambos artistas ha levantado fuertes críticas y rechazo entre la comunidad migrante.

Figueroa indicó que aún analizan cuáles serán los siguientes pasos legales que tomarán, incluyendo la posibilidad de presentar una queja formal en contra de la Patrulla Fronteriza.

Por su parte, Grande dijo a EFE que lo sucedido no se compara con lo que pasan los migrantes.

“Nosotros, aunque teníamos pasaportes de EE.UU., no nos salvamos de ser maltratados y de ser discriminados por el agente fronterizo, y eso que estábamos grabando todo con nuestros celulares", manifestó Grande, autora de ‘La Distancia Entre Nosotros’ (The Distance Between Us), entre otras novelas. EFE

