El mercado de la India abrió la jornada perdiendo terreno este 30 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el Nifty 50, que inaugura la sesión bursátil del lunes 30 de marzo con fuertes descensos del 1,29%, hasta los 22.526,10 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si confrontamos el valor con jornadas pasadas, el índice suma dos sesiones sucesivas en descenso.

En los últimos siete días, el Nifty 50 marca una bajada 2,55%, por lo que en el último año acumula aún un descenso del 3,53%. El Nifty 50 se sitúa un 14,44% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos) y un 0,06% por encima de su valoración mínima del año en curso (22.512,65 puntos).