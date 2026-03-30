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Apertura del BSE Sensex 30: abrió la jornada a la baja este 30 de marzo

Inicio de sesión BSE Sensex 30: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el BSE Sensex 30, que inaugura la sesión bursátil del lunes 30 de marzo con fuertes descensos del 1,35%, hasta los 72.586,71 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si confrontamos el dato con fechas anteriores, el índice bursátil encadena dos sesiones consecutivas cayendo.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el BSE Sensex 30 registra una disminución 2,61%, de manera que desde hace un año todavía mantiene un descenso del 4,52%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 15,36% por debajo de su máximo en lo que va de año (85.762,01 puntos)

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