Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 30 de agosto (15.00 GMT)

Madrid, 30 ago (EFE).-

.- Basilea (Suiza).- La ciudad septentrional suiza de Basilea ha sido finalmente la escogida para ser la sede del Festival de Eurovisión del 13 al 17 de mayo de 2025, imponiéndose a Ginebra en el último corte, informó la televisión nacional RTS, encargada de la organización.

.- Daca (Bangladés).- Un grupo de personas se concentraron en Daca para conmemorar a las víctimas de desapariciones forzosas y exigir la devolución de sus seres queridos.

.- Tokio (Japón).- El tifón Shanshan continuó este viernes atravesando el sudoeste de Japón, donde ha dejado hasta ahora 4 fallecidos, más de 100 heridos y 2 desaparecidos, además de inundaciones y daños materiales en distintos puntos del archipiélago y graves alteraciones del transporte.

.- Bruselas (Bélgica).- La ministra española de Defensa, Margarita Robles, aborda junto a los representantes de Defensa de los países miembros de la Unión Europea la guerra en UIcrania, después de que el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, haya apuntado al levantamiento de restricciones en el uso del armamento donado a Kiev.

.- Manila (Filipinas).- Filipinas y Vietnam abogaron este viernes por estrechar sus lazos militares y garantizar la libertad de navegación en medio de las tensiones soberanistas en el mar de China Meridional.

.- Gaza.- El Ejército israelí anunció este viernes que sus tropas abandonaron el costado oriental de Jan Yunis, sur de la Franja de Gaza, así como partes de la zona central de Deir al Balah, poniendo fin a 22 días de ofensiva militar.

.- París (Francia).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, señaló este viernes que, tras el acuerdo en la Unión Europea para no reconocer la victoria electoral de Nicolás Maduro en Venezuela, se buscará también una postura conjunta de los principales actores regionales, como Brasil.

.- París (Francia).- La inmigración "tiene que ser uno de los grandes ejes" de acción de la nueva Comisión Europea que pronto entrará en funciones, afirmó este viernes el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares.

.- Caracas (Venezuela).- Venezuela sufre un apagón nacional que comenzó a las 4:50 hora local (8:50 GMT), a consecuencia, según fuentes del Gobierno, por un "sabotaje eléctrico" que abordan trabajadores estatales "para la restitución total del servicio".

.- Bruselas (Bélgica).- El seleccionador de Bélgica, Domenico Tedesco, dijo hoy que el portero belga del Real Madrid Thibaut Courtois "fue muy claro" al comunicar que no volvería a jugar con el combinado nacional si no cambiaba el entrenador y reconoció que no ha hablado personalmente con el jugador, sino que intentó una aproximación a través de la Federación.

.- Venecia (Italia).- VNicole Kidman, Harris Dickinson y Antonio Banderas suben la temperatura de la Mostra con 'Babygirl', un thriller erótico dirigido por la holandesa Halina Reijn que compite hoy por el León de Oro de la Mostra, junto a la francesa 'Trois amies', de Emmanuel Mouret.

.- Belgrado (Serbia).- El presidente francés, Emmanuel Macron, se reunió con el presidente serbio, Aleksandar Vucic, en el marco de una visita de dos días a ese país. Posteriormente ambos mandatarios dieron una rueda de prensa conjunta.

.- Nairobi (Kenia).- “¡Bienvenido!”, saluda la robot Nadia, enfundada en un vestido rojo, tras detectar a través de su sensor de movimiento una presencia humana en la entrada en Nairobi del primer restaurante en África del Este en emplear esta tecnología, que ofrece una experiencia de cliente futurista.

.- Chaman (Pakistán).- Soldados pakistaníes montaron este viernes una guardia en el puesto de Ikram de la frontera entre Pakistán y Afganistán.

.- Banda Aceh (Indonesia).- Indonesia se prepara para la visita del papa Francisco que llegará a la capital del país el próximo día 3 de septiembre tras un vuelo de 10 horas.

.- Monteagudo (Bolivia).- Los frutos silvestres de los bosques del Chaco de Bolivia como el algarrobo, el mistol, las nueces o el joco se transforman en helados, harinas, barras energéticas y yogures, entre otros alimentos, por iniciativa de las comunidades guaraníes y de estudiantes de un instituto tecnológico en la región sureña de Chuquisaca.

.- Pekín (China).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, continúa este viernes con su viaje oficia a China y, en la tercera jornada ha mantenido un encuentro empresarial organizado por el Centro de la Federación Económica, el Consejo Municipal de Promoción del Comercio de Pekín y el Comité Administrativo del Parque Científico de Zhongguancun.

.- Taipéi (Taiwán).- El público español no conoce Taiwán “ni como país, ni como cultura”, por lo que resulta “difícil” evocar la idea de Taiwán para promocionar un producto cultural, asegura el traductor Alberto Poza, quien reclama una mayor inversión de las editoriales para difundir la literatura taiwanesa por España.

.- Ginebra (Suiza).- El artista sirio Khaled Dawwa destruyó a la entrada de la ONU en Ginebra una de sus obras para recordar a las decenas de miles de desaparecidos por el conflicto en su país, en presencia de familiares de esas víctimas y con motivo de la celebración este viernes del Día Internacional de las Personas Desaparecidas.

.- Quito (Ecuador).- La periodista chilena Fabiola Gutiérrez, quien ha realizado investigaciones sobre violencia política de género en los últimos años, aseguró en una entrevista con EFE que es vital que se tenga claro que, para que se configure este tipo de agresión, debe haber estereotipos de género de por medio y no se debe confundir con el control social que se realiza a las autoridades.

.- Dili (Timor Oriental).-Timor Oriental, la nación más joven de Asia, conmemora este viernes el 25 aniversario del referendo que abrió el proceso para lograr en 2002 la independencia tras la ocupación de Indonesia, con celebraciones populares y actos oficiales a lo largo del país.

EFE

