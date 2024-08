Hollande califica de "error político" la decisión de Macron de no ofrecer a Castets formar gobierno en Francia

El expresidente francés François Hollande ha considerado que la decisión del presidente, Emmanuel Macron, de rechazar la formación de gobierno de la candidata del Nuevo Frente Popular (NFP), Lucie Castets, es un "error institucional y político" y que hubiera correspondido a la Asamblea Nacional tomar la decisión. "No correspondía al presidente de la República 'censurar' a la propia Lucie Castets", ha dicho Hollande, quien revalidó su escaño como diputado en estas elecciones, en una entrevista este miércoles para el diario 'Ouest-France'. Así, ha señalado que dicha responsabilidad de aprobar o no a Castets recae en la sede del poder popular después de que los diputados hayan podido escuchar la declaración del candidato y ver la conformación de su gobierno. En ese sentido, reconoce la posibilidad de que la candidatura del NFP bien pudiera haber sido censurada por la Asamblea, pero hubiera correspondido a Castets también "el compromiso que hubiera podido aceptar de otros grupos". Con ello, cree que "la aparición de una solución alternativa habría adquirido una legitimidad más fuerte". UNIÓN DE LA IZQUIERDA Hollande también ha tenido críticas para el líder de La Francia Insumisa (LFI), una de las formaciones que hace parte de este NFP, Jean-Luc Mélenchon, a quien ha calificado de "carga" para una izquierda que si pretende gobernar de forma unida debe dejar la dirección bajo los socialistas. A pesar de todas sus "reservas", ha dicho, con respecto a LFI, esta era la única "apuesta posible" del NFP, puesto que la alternativa, es una alianza con el centro que "no existe y, cuando existe, es la derecha, como hemos visto desde hace más de siete años con Macron", ha dicho. Este lunes Macron descartó un gobierno del NFP, que había logrado el mayor número de escaños en las pasadas elecciones legislativas, y retomó las consultas con los partidos. Castets ha mostrado su enojo en posteriores entrevistas y ha acusado al presidente francés de no respetar la democracia. "La democracia no significa nada a ojos del presidente y lo encuentro extremadamente peligroso", dijo de un Macron, quien ha defendido en seguir consultando con los partidos "por los intereses de Francia".

Compartir nota: Guardar Nuevo