Previa del Atlético de Madrid - Espanyol

El Atlético de Madrid recibirá este miércoles (21.30 horas) al RCD Espanyol para buscar su segunda victoria consecutiva en LaLiga EA Sports y mantener su buena dinámica durante la jornada 3, a rebufo de su 3-0 endosado al Girona FC y que aumentó la ilusión de la afición rojiblanca, después de los nuevos fichajes que han llegado en este mercado estival al club del Cívitas Metropolitano. El conjunto colchonero llegará a esta cita tras vencer en su estadio al Girona por 3-0, en un duelo en el que los pupilos de Diego Pablo Simeone exhibieron poderío y presentaron sus credenciales a seguir en la zona más alta de la Liga EA Sports. Pero, para refrendarlo, no deben despistarse ante rivales incómodos como parece que será el Espanyol. El curso pasado, los del 'Cholo' Simeone exhibieron una gran solidez como locales, sumando 49 de 57 puntos posibles y siendo el segundo mejor equipo en casa, solo por detrás del campeón Real Madrid. Y esa fortaleza en el Metropolitano debería ser esta temporada una de las claves de su hipotética candidatura al título liguero. El Espanyol calibrará el buen inicio de los rojiblancos, que se han reforzado con el delantero argentino Julián Álvarez como gran estrella, pero que aún no ha estrenado su casillero goleador. El choque ante los pericos podría ser una buena oportunidad para que marque su primer tanto con la camiseta atlética, al igual que para el inglés Conor Gallagher, que podría estrenarse como titular. El que podría vivir su debut como colchonero es el último fichaje, el central francés Clément Lenglet, que regresa a LaLiga EA Sports tras dos años en la Premier League cedido por el Barça, y que en esta ocasión ha elegido el cuadro madrileño como destino para vivir otra etapa a préstamo. El choque servirá para medir la capacidad del banquillo colchonero de rendir y dar descanso a los titulares como el atacante francés Antoine Griezmann, que podría ser suplente en este duelo, al igual que los centrales José María Giménez o César Azpilicueta, que acostumbran a tener problemas físicos. Enfrente estará un Espanyol aún sin puntos en la clasificación, después de caer ante el Valladolid en su debut y ante la Real Sociedad en su segundo partido, ambos por 1-0. Los recién ascendidos no quieren encadenar tres tropiezos consecutivos, y para ello deberán vencer en un estadio en el que no ganan desde 2018, cuando lo hicieron por 0-2 con goles de Leo Baptistao y Stefan Savic en propia puerta. Los pupilos de Manolo González buscarán marcar su primer gol en esta temporada, para lo que se encomiendan al héroe del ascenso, el canterano Javi Puado que marcó un histórico doblete en el partido de vuelta de la final ante el Real Oviedo, para certificar la vuelta perica a Primera División. Además de Puado, los ojos también se ponen en Alejo Véliz, que falló un claro mano a mano en el último duelo, así como en los extremos Jofre Carreras e Irvin Cardona, que deberán aprovechar las escasas oportunidades que ofrezca la defensa colchonera. No en vano, en la víspera, el técnico perico ya anunció que hará rotaciones. Otro aspecto clave del encuentro será la faceta defensiva, donde sobresale el guardameta Joan García, debutante en la máxima categoría, que estará escoltado por el capitán Sergi Gómez y Omar El Hilali en la zaga, cuya labor será fundamental ante el gran potencial del Atlético de Madrid, más aún tras la baja de Leandro Cabrera por lesión. Será el duelo 50 entre ambos conjuntos, con dominio histórico para los rojiblancos al haberse impuesto en 22 ocasiones, por 13 victorias de los pericos y 14 empates. Como locales, los madrileños han vencido en 14 de las 26 veces que se han medido, mientras que los catalanes han ganado seis, y se ha registrado empate en otras seis ocasiones. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Le Normand, Witsel, Giménez, Lino; Koke, Gallagher, Barrios; Sorloth y Julián Álvarez. ESPANYOL: García; Romero, Calero, Gómez, El Hilali, Tejero; Lozano, Oliván, Carreras; Véliz y Puado. --ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C.Vasco). --ESTADIO: Cívitas Metropolitano. --HORA: 21.30/Movistar LaLiga.

